Tudi Katy se ne mudi v zakon z Orlandom

Očitno se nekaterim zvezdnikom ne mudi ravno v zakon, saj smo že pisali, da sta poroko na stranski tir dala Jennifer in Alex, podobno pa je tudi pri Katy Perry in Orlandu Bloomu. Tudi onadva pravita, do bosta ta korak storila, ko bosta na poroko pripravljena.

Katy in Orlandu se ne mudi v zakon ... FOTO: Profimedia 34-letna pevska zvezdnica Katy Perry, ki je zaročena z igralcem Orlandom Bloomom, želi počakati s poroko, saj želi, da sta oba primerno pripravljena na naslednji korak. Kot vemo, se Katy prvi zakon z britanskim komikom in igralcem Russellom Brandom ni izšel, kot bi si želela, saj sta se razšla po zgolj 14 mesecih v vlogu moža in žene. Tokrat pa z Orlandom očitno ne želita delati nepremišljenih dejanj. "Korak za korakom. Zagotovo poskušava ustvariti dobro čustveno podlago za doživljenjsko zavezanost, ki nama je velika stvar,"je povedala za britanski radio KISS.



... zaročila sta se namreč na letošnje valentinovo. FOTO: Profimedia Orlando je Katy zaprosil na letošnje valentinovo, ko je od njega prejela zaročni prstan v obliki rože, očitno pa si ne želi še enega zakonskega brodoloma kot z Brandom, s katerim se je že po dobrem letu poznanstva poročila na razkošni poroki v Indiji. Par je hitro ugotovil, da bo težko usklajeval delovne obveznosti, Russell je začel z aktivizmom in imel željo po otrocih, Katy pa je bila po razhodu žalostna in je imela menda tudi samomorilske misli. 42-letni Orlando ima 8-letnega sina Flynna s prvo ženo, manekenko Mirando Kerr. S Katy sta skupaj od zabave po podelitvi zlatih globusov leta 2016. Marca naslednje leto sta najavila, da gresta narazen, a sta se pobotala in rešila zvezo.