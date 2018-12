Katy za 50 tisočakov na dražbi kupila 'zmenek' z Orlandom

Katy Perry ni bilo preveč do šale, ko je bil na dobrodelni dražbi njen izbranec Orlando Bloom ...

Katy Perry je v začetku letošnjega leta vnovič obnovila romanco z igralcem Orlandom Bloomom, očitno pa med njima ljubezen traja, saj si je pretekli vikend na koncertu One Love na kalifornijski plaži Malibu privoščila zanimiv "štos". Zbrano občinstvo je namreč pozvala, da lahko sodeluje na dražbi, na kateri so se potegovali za vožnjo z motornim kolesom in za kosilo z njenim dragim.

"To tudi pomeni, da ko boste na motorju z njim, da ga boste držale na način, za katerega ne bom preveč vesela! Držite se lahko za njegov 'six pack' mišic, kar je veličastno! Lahko ga boste držale za 45 minut in potem zrle v njegove rjave oči," je malce za šalo, malce zares sprva vabila oboževalke.

Neka Laura je ponudila 20 tisočakov (17.600 evrov), a je očitno Katy malce prevzelo ljubosumje, zato ji je rekla: "Laura, se mi je zelo žal, a tole bom jaz kupila za 50 tisočakov,"kar je potrdil tudi vodja pričujoče dražbe.

Očitno s Katy, ki doslej ni imela (preveč) sreče z moškimi, ni šale, ko gre za njene partnerje in jih (raje) ne deli z drugimi, pa četudi gre "le" za dobrodelno dražbo ...