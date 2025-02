Kavbojke za 13 tisočakov, ki jih je nosil Kendrick Lamar, postale hit

OGLAS

Kendrick Lamar, ki je množico zabaval s svojim nastopom med polčasom Super Bowla, je za to priložnost oblekel superge posebne izdaje, obesek na verižici, ki naj bi bil vreden okoli 68.000 evrov, in sprane kavbojke, kakršne so bile v modi pred dvema desetletjema, a prav te so požele največ pozornosti.

Kendrick Lamar je med nastopom ob polčasu Super Bowla nosil kavbojke, ki so obnorele svet. FOTO: AP icon-expand

Široke kavbojke Lamarja, ki je visok 165 cm, so hitro postale viralna uspešnica. Eden od uporabnikov družbenega omrežja je celo zapisal, da je to najboljši oglas za hlače iz jeansa, kar jih je videl v zadnjem času. Kljub pozornosti, ki jo je omenjeni kos oblačila dobil, pa si ga ne more privoščiti kar vsakdo, saj je potrebno za par hlač, ki jih je nosil 37-letnik, odšteti kar 13 tisočakov, ne glede na ceno pa so kavbojke tega kroja in znamke trenutno razprodane.

"Vse to je naredil v teh hlačah!" je bila na družbenem omrežju nad Lamarjevim nastopom navdušena ena od oboževalk, druga pa je zapisala:"Ne morem verjeti, da je Kendrick vse to naredil v najbolj kmečkih kavbojkah, kar sem jih videla v zadnjih letih!" Opazile pa jih niso le ženske. Eden od uporabnikov omrežja X je ob ključniku Kendrickove kavbojke pripisal: "Vsi fantje iščejo Kendrickove kavbojke, ker so njihove žene navdušene nad njimi!"

