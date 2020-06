Kazen za moškega, ki je vdiral na posest Billie Eilish

Na zaslišanju se je vrhovna sodnica Dianna Gould-Saltman strinjala s podaljšanjem odredbe iz 11. maja, ki narekuje, da se 24-letni Prenell Rousseau iz Farmingvilla v New Yorku ne sme približati pevki ali njenim staršem na manj kot 100 metrov. Eilisheva , njen odvetnik ter njeni starši so na zaslišanju sodelovali preko telefonske zveze. Obravnava je potekala v sodni dvorani, ki je bila prazna zaradi strogih omejitev ob pandemiji koronavirusa. Vse osebje na sodišču, vključno s sodnikom, je nosilo maske za obraz.

V sodnih spisih je zapisano, da je bilo obnašanje Prenella Rousseauja izjemno nenavadno, ko se je 4. in 5. maja pojavil na domu slavne pevke. V tistem obdobju je na posest vstopil kar sedemkrat, dokler ni bil aretiran zaradi vdora na posest. Odvetnik Billie Eilish, Mark D. Passin je sodnico zaprosil za petletno odredbo, ki bi prepovedovala približevanje 18-letni zvezdnici in njenim staršem. Gould-Saltmanova je sklenila kompromis in odredila tri leta, saj je izvedela, da Rousseau Billie ali njene družine, razen v dneh, ko so se zgodili incidenti, ni poskušal kontaktirati.

Pri prvem vstopu na posest je Rousseau pozvonil na zvonec in preko nadzorne kamere vprašal pevkinega očeta, ali zvezdnica tam sploh stanuje. Družina je za tem poklicala zasebno varnostno službo, ko se je nazaj vrnil še isti večer. "Medtem ko smo čakali na varnostnike, je gospod Rousseau ostal na verandi, se usedel in začel brati knjigo, hkrati pa je še nadaljeval svoj monolog. Moj oče ga je večkrat prosil, naj odide, vendar je zavrnil,'' je o dogodku povedala Eilisheva. Billie in njena družina so se Rousseauja zelo prestrašili, deloma tudi zato, ker v petih od sedmih obiskov njenega doma ni nosil maske za obraz in ker se je nezaščiten večkrat dotaknil zvonca ter kljuke na vratih.