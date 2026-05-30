Tuja scena

Kdaj bo Tristan Thompson svojim otrokom povedal za nezvestobo?

Los Angeles, 30. 05. 2026 16.01 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Tristan Thompson, Khloe Kardashian

Nekdanji košarkar lige NBA Tristan Thompson je pripravljen priznati svoje napake. Med nedavnim enournim podkastom z nekdanjo partnerico Khloe Kardashian je spregovoril o tem, ali namerava svojima otrokoma True in Tatumu povedati resnico o svoji nezvestobi, ki je pripeljala do konca zveze z njuno mamo, članico klana Kardashian.

"O tem sem zagotovo že razmišljal. Ne gre za vprašanje, ali, ampak kdaj. Mislim, da je vse odvisno od starosti, pri kateri bomo imeli ta pogovor. Najpomembneje je, da prevzamem odgovornost, pokažem, kako zelo imam rad njuno mamo, potem pa razložim stvari na način, ki bo primeren njuni starosti," je dejal Tristan Thompson, ki je Khloe Kardashian večkrat prevaral, tudi med nosečnostjo s prvorojenko True in tik pred tem, ko sta se odločila, da s pomočjo nadomestne mame pozdravita sina Tatuma. Khloe se je strinjala, da je iskrenost najboljša pot. "Preprosto moraš biti iskren."

Khloe Kardashian in Tristan Thompson
Khloe Kardashian in Tristan Thompson
FOTO: Profimeda

Tristan ima poleg dveh potomcev, ki ju deli s Khloe, še dva otroka. Z nekdanjo partnerico Jordan Craig ima sina Princa, v aferi z Maralee Nichols pa se je rodil sin Theo, s katerim športnik nima stika.

Med podkastom je Thompson odgovoril tudi na vprašanje, ali bi se njegovo razmerje s Khloe razvilo drugače, če bi jo spoznal pozneje v življenju. Spomnimo, Tristan je 31-letno zvezdnico spoznal, ko je imel 25 let. "Ja, ljudem vedno rečem, da mislim, da si bila prava oseba ob napačnem času. Morda zveni klišejsko, ampak mislim, da je res. O tem sva se že pogovarjala. Če bi bil takrat star toliko kot danes ali pa celo nekaj let mlajši, bi bilo najino življenje verjetno drugačno."

Čeprav verjame, da se vse zgodi z razlogom, je Tristan dodal tudi, da "nikoli ne veš," kako se lahko življenje obrne. Ko je beseda nanesla na to, kako se bo počutil, ko bo Khloe v prihodnosti znova začela hoditi na zmenke, je priznal, da bi najraje ostal neveden. "Nevednost je blaženost. To je moja najboljša razlaga."

Khloe z njegovim odgovorom ni bila povsem zadovoljna. "Tega res ne razumem. Moški imate pogosto težave s tem, da gre nekdo naprej in začne znova hoditi na zmenke, ampak prav vi povzročite vse to." Športnik je nekdanji boljši polovici priznal, da ima prav.

KOMENTARJI1

Amor Fati
30. 05. 2026 16.40
Ko je zvedela za prevaro, ga je baje prevarala s kar petimi njegovimi soigralci. Svetnica.
