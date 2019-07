Kdo bo Archijev boter? V vrsti tudi George Clooney

Novopečena starša sta v zadnjem času dobila veliko novih prijateljev, zato je nekoliko težje predvidevati, kot bi to bilo pred letom dni. Eden od zaposlenih vojvodinje in princa je povedal: "Trenutno sem nekoliko zmeden glede njunih dobrih prijateljev, zadnje čase opažamo veliko novih obrazov."

Na kraljevem dvoru je te dni burno, saj se skrbno pripravljajo na Archijev krst, zakonca vojvodinja Susseška Meghan in princ Harry pa še vedno nista razkrila, kdo bo boter njunemu prvorojencu. Mlada starša sta si zagotovo belila glavo s težko odločitvijo, še posebej, ker gre za kraljevega otroka in nikomur nočeta storiti krivice. Kljub temu da o tem ne želita govoriti, so Britanci, ki se krsta neizmerno veselijo, polni predvidevanj.

Meghanina otroška prijateljica Benita Litt bi lahko bila tudi ena od izbrancev, saj sta bili njuni hčerki Remiin RylanMeghanini družici, vojvodinja pa je njuna botra. Ali pa Lindsay Roth, s katero sta bili z Meghan nerazdružljivi na fakulteti, skupaj sta se nedavno udeležili tudi teniškega turnirja v Wimbledonu.

Na kraljevem dvoru so se s prihodom igralke Meghan spletla nova prijateljstva, zato bi lahko bila botra tudi Jessica Mulroney ali Markus Anderson. Mulroneyjeva je kanadska stilistka, ki naj bi po poročanju tujih medijev zakoncema priredila številne skrivnostne večerje, ko sta se mudila v Torontu. Mulroyjeva je bila Meghan v veliko pomoč pri organizaciji kraljeve poroke. Skrivni prijatelj vojvodinje, Markus Anderson, se je oglasil na praznovanju rojstva Archija, Meghan pa je v izjavi na blogu The Tig povedala, da imata posebno vez:"Kaj bi jaz brez tebe, saj si mi v veliko podporo in vedno me nasmeješ. Bila bi zdolgočasena in življenje bi bilo manj zanimivo. Zelo te imam rada."

Meghanini hollywoodski prijatelji

Na svoj račun bi lahko prišli tudi zvezdniki, ki so ohranili močno vez z vojvodinjo, čeprav se je umaknila iz filmske scene. Velikokrat mlada starša videvamo v družbi Oprah, Serene Williams in zakonca Clooney. George Clooney se je na to že odzval v intervjuju: "Oh ja, kot kaže bom jaz boter kraljevemu otroku ... ali pa tudi ne." Smeje je še dodal, da bi lahko to bila tudi njegova žena Amal. Lahko bi bila tudi Williamsova, saj sta z Meghan zelo dobri prijateljici. Nedavno jo je Meghan presenetila na dvoboju v Wimbledonu. Potencialna kandidatka je tudi Oprah.