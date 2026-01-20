Naslovnica
Tuja scena

Po smrti modne ikone: kdo bo nasledil milijardno premoženje?

Rim, 20. 01. 2026 09.10 pred 2 urama 3 min branja 19

Avtor:
A. J.
Valentino in Giancarlo Giammetti.

Po smrti modnega oblikovalca Valentina Garavanija, ki je v svoji dolgoletni in uspešni karieri ustvaril vrtoglavo milijardno premoženje, se postavlja vprašanje: kdo ga bo nasledil. To obsega številne nepremičnine po vsem svetu, umetniške zbirke, naložbe in sloves modne blagovne znamke Valentino.

Italijanska modna ikona, Valentino Garavani, po smrti ni zapustil zgolj modne zapuščine, pač pa tudi ogromno finančno. Po poročanju tujih medijev naj bi bilo njegovo premoženje ob smrti ocenjeno na približno 1,5 milijarde ameriških dolarjev - Gre za neto premoženje, ki je posledica prodaje modne hiše Valentino (prodal jo je leta 1998 za približno 300 milijonov dolarjev), kot tudi dolgoročnih prihodkov od licenc in naložb.

Valentino Garavani
Valentino Garavani
FOTO: Reuters

Njegovo premoženje vključuje tudi luksuzne nepremičnine po vsej Evropi in Združenih državah Amerike, vključno z rezidencami v Rimu, Parizu, Londonu in New Yorku, ter hišo v Gstaadu v Švici. Poleg tega je imel 93-letni Garavani v lasti superjahto, zasebno letalo in izjemno zbirko umetnin vrhunskih avtorjev, kot so Picasso, Rothko, Warhol in Basquiat - vse skupaj v vrednosti več sto milijonov dolarjev. Po njegovi smrti se odpira vprašanje nasledstva.

Nima bioloških otrok – kdo bo dedič?

Glede na italijansko dedno pravo in poslednjo voljo pokojnika se predvideva, da bi lahko del Valentinovega premoženja pripadel najbližjim družinskim članom, kot so nečaki in drugi sorodniki.

Med najbolj verjetne dediče pa tuji mediji uvrščajo tudi Giancarla Giammettija, italijanskega poslovneža in dolgoletnega Valentinovega partnerja, ki je obenem soustanovitelj blagovne znamke. Medtem ko je bil Valentino ustvarjalna sila in obraz blagovne znamke, je Giammetti v ozadju prevzel poslovno, strateško in organizacijsko vlogo ter zgradil strukturo, ki je imela trdne temelje, da je postala globalni modni fenomen. Skrbel je za finance, odnose s partnerji in širitev poslovanja, kar je Valentinu omogočilo, da je iz majhne delavnice zrasel v eno najvplivnejših modnih hiš na svetu.

Valentino in Giancarlo Giammetti.
Valentino in Giancarlo Giammetti.
FOTO: Profimedia

Njuno partnerstvo je trajalo več kot 50 let, poleg poslovnega odnosa pa sta bila tudi dolgoletna življenjska partnerja, kar so v modnih krogih pogosto opisovali kot "skrivnost, ki ni bila skrivnost". Njuna ljubezenska afera se je končala v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, a sta ostala v izjemno dobrih odnosih vse življenje. Po razhodu sta še naprej živela kot družina. Giammetti je kasneje postal častni predsednik modne hiše Valentino in ostaja aktiven v kulturnih in filantropskih projektih, kot je fundacija Valentino Garavani in Giancarlo Giammetti, ki spodbuja umetnost, modo, kulturo in humanitarne pobude.

Bruce Hoeksema, Valentino Garavani in Claudia Schiffer
Bruce Hoeksema, Valentino Garavani in Claudia Schiffer
FOTO: Profimedia

Poleg Giammettija v javnosti kroži tudi ime Brucea Hoekseme, nekdanjega modela in pozneje podpredsednika modne hiše Valentino, s katerim je Valentino živel v kasnejših letih svojega življenja in vse do smrti. Hoeksema je v modnih krogih spoštovan kot Valentinov zvesti prijatelj in tesen sodelavec, zato ni izključena možnost, da bi dobil del njegove zapuščine.

Preberi še Umrl je modni oblikovalec Valentino Garavani

Modna hiša Valentino danes

Čeprav Valentino osebno ni več vodil modne hiše, je njegov pečat ostal globoko v njenem DNK. Maison Valentino, ki danes obsega oblačila, obutev, torbice, parfume, kozmetiko in dodatke, ima več kot 280 trgovin po svetu in ostaja ena najbolj cenjenih luksuznih blagovnih znamk. Hiša je trenutno v lasti katarske družbe in francoskega podjetja, ki načrtujeta nadaljnje strateške premike v prihodnjih letih.

valentino garavani premoženje nasledstvo

Drama Beckham se nadaljuje: odtujeni sin pogreša sorojence

Brooklyn Beckham prekinil molk in močno udaril po svojih starših

KOMENTARJI19

JApajaDAja
20. 01. 2026 11.13
še ohladil se ni...hijene pa že v nizkem štartu...
Odgovori
0 0
JAZsemTI
20. 01. 2026 11.12
Tak je , ko nimaš otrok in po smrti ne veš kam bi z dnarjem…😏
Odgovori
0 0
Kameleon Kiddo
20. 01. 2026 10.58
Ravno ta zakon omogoca da je zadniih 500 let dnat ostal v rokah bogatih ki so ga nakradli ze 509 let nazaj. Rak rana celotne druzbe. To spremenit pa folku bi se spipalo od lastnih iluzij preden bi to sploh skomuniciral.
Odgovori
-1
0 1
Prelepa Soča
20. 01. 2026 11.12
Kameleon, če prav razumem tvojo kritiko, bi moral iti ta denar v roke revežev, oz., nesposobnih ljudi....IN, kaj bi, po tvoje, to pripomoglo pri čemerkoli? Taki ljudje ne znajo ravnati z denarjem, ga zaslužiti, zato ga nimajo. Torej, po tvoje, naj bi nekdo, ki 70+ let ustvarja in dela, vse to dajal tistim, ki se praskajo?
Odgovori
+1
1 0
travc
20. 01. 2026 10.56
Če je vsaj za časa življenja užival je v redu.
Odgovori
+1
1 0
bojer
20. 01. 2026 10.52
Ob vseh takih in podobnih komentarjih in ocenah premoženja, se po navadi vprašam "kaj jim bodo vsi mio in milijarde na koncu za tisto prgišče pepela" ...
Odgovori
-1
1 2
Alergičen na levake
20. 01. 2026 10.43
Kakšno bogastvo prinašajo v glavnem revni luzerji, ki bi si radi z dragimi kosi cunj pridobili ugled in status, ki si ga drugače niso sposobni 😁😂🤣
Odgovori
-1
1 2
HUSO BOSS
20. 01. 2026 10.51
TLE JE GOVORA O VIDIKO KVALITETNIH MATERIJALIH IN NE POCENI MIKRO PLASTIKE IZ KITAJSKE
Odgovori
+1
2 1
Sandokkan
20. 01. 2026 10.34
Slovenci sigurno najslabši okus V modi V Evropi!!!! Oziroma popolnoma brez okusa!
Odgovori
+5
5 0
JOKS klub
20. 01. 2026 10.32
S seboj nič ni odnesel. Zato ne razumem zakaj ljudje ne uredijo premoženja pred smrtjo. Saj ni umrl mlad.
Odgovori
+4
4 0
slovenoFOB
20. 01. 2026 10.19
Nobene škode če ga ni več...
Odgovori
+0
2 2
Sandokkan
20. 01. 2026 10.34
...piše reven ki se mora preživljati z samo 1.500 neto mesečne plače.
Odgovori
+0
1 1
mareee5
20. 01. 2026 10.47
Samo 1500 neto ?? Kje so take plače da grem tja ?
Odgovori
0 0
Slash
20. 01. 2026 10.59
Če nimaš vsaj 1640 neto, kot je povprečna plača, potem res nisi ravno sposoben. Si bolj bogi...
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
20. 01. 2026 10.18
Naša tinca, ker bo golob zunaj parlamenta!
Odgovori
+0
2 2
Renee Nicole Good v spomin
20. 01. 2026 10.15
moda za ženske/ in tudi moške/ je ironično gay produkt ...in to v veliki večini svetovnih znamk
Odgovori
+3
3 0
Pajki
20. 01. 2026 10.12
En nategun (fashion modnenznamke) manj. Svet je boljsi
Odgovori
+1
2 1
Klobasazulu
20. 01. 2026 09.53
A ta Bruce mu je danko nastavljal?
Odgovori
+3
4 1
