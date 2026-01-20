Po smrti modne ikone: kdo bo nasledil milijardno premoženje?

Italijanska modna ikona, Valentino Garavani, po smrti ni zapustil zgolj modne zapuščine, pač pa tudi ogromno finančno. Po poročanju tujih medijev naj bi bilo njegovo premoženje ob smrti ocenjeno na približno 1,5 milijarde ameriških dolarjev - Gre za neto premoženje, ki je posledica prodaje modne hiše Valentino (prodal jo je leta 1998 za približno 300 milijonov dolarjev), kot tudi dolgoročnih prihodkov od licenc in naložb.

Valentino Garavani FOTO: Reuters

Njegovo premoženje vključuje tudi luksuzne nepremičnine po vsej Evropi in Združenih državah Amerike, vključno z rezidencami v Rimu, Parizu, Londonu in New Yorku, ter hišo v Gstaadu v Švici. Poleg tega je imel 93-letni Garavani v lasti superjahto, zasebno letalo in izjemno zbirko umetnin vrhunskih avtorjev, kot so Picasso, Rothko, Warhol in Basquiat - vse skupaj v vrednosti več sto milijonov dolarjev. Po njegovi smrti se odpira vprašanje nasledstva.

Nima bioloških otrok – kdo bo dedič?

Glede na italijansko dedno pravo in poslednjo voljo pokojnika se predvideva, da bi lahko del Valentinovega premoženja pripadel najbližjim družinskim članom, kot so nečaki in drugi sorodniki. Med najbolj verjetne dediče pa tuji mediji uvrščajo tudi Giancarla Giammettija, italijanskega poslovneža in dolgoletnega Valentinovega partnerja, ki je obenem soustanovitelj blagovne znamke. Medtem ko je bil Valentino ustvarjalna sila in obraz blagovne znamke, je Giammetti v ozadju prevzel poslovno, strateško in organizacijsko vlogo ter zgradil strukturo, ki je imela trdne temelje, da je postala globalni modni fenomen. Skrbel je za finance, odnose s partnerji in širitev poslovanja, kar je Valentinu omogočilo, da je iz majhne delavnice zrasel v eno najvplivnejših modnih hiš na svetu.

Valentino in Giancarlo Giammetti. FOTO: Profimedia

Njuno partnerstvo je trajalo več kot 50 let, poleg poslovnega odnosa pa sta bila tudi dolgoletna življenjska partnerja, kar so v modnih krogih pogosto opisovali kot "skrivnost, ki ni bila skrivnost". Njuna ljubezenska afera se je končala v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, a sta ostala v izjemno dobrih odnosih vse življenje. Po razhodu sta še naprej živela kot družina. Giammetti je kasneje postal častni predsednik modne hiše Valentino in ostaja aktiven v kulturnih in filantropskih projektih, kot je fundacija Valentino Garavani in Giancarlo Giammetti, ki spodbuja umetnost, modo, kulturo in humanitarne pobude.

Bruce Hoeksema, Valentino Garavani in Claudia Schiffer FOTO: Profimedia

Poleg Giammettija v javnosti kroži tudi ime Brucea Hoekseme, nekdanjega modela in pozneje podpredsednika modne hiše Valentino, s katerim je Valentino živel v kasnejših letih svojega življenja in vse do smrti. Hoeksema je v modnih krogih spoštovan kot Valentinov zvesti prijatelj in tesen sodelavec, zato ni izključena možnost, da bi dobil del njegove zapuščine.

Modna hiša Valentino danes