Kdo bo pel na poroki Taylor Swift?

Britansko-ameriška rock skupina Foreigner se je sama ponudila, da bi zaigrala na poroki pop zvezdnice Taylor Swift in profesionalnega igralca ameriškega nogometa Travisa Kelceja. Skupina, ki je v 70. in 80. letih minulega stoletja sodila med največje glasbene zvezdnike, je na enem od družbenih omrežij objavila javno ponudbo.
"Draga Taylor Swift in Travis Kelce, vemo, kaj je ljubezen," je v aluziji na svoj znani hit I Want To Know What Love Is zapisala skupina in dodala, da so sami potrebovali 40 let, da so to ugotovili, medtem ko slavna zaročenca to že vesta. "Prosimo, sprejmita to kot našo uradno ponudbo, da bomo vajina poročna glasbena skupina," je še objavila skupina Foreigner, znana tudi po skladbah, kot sta Cold As Ice in Waiting For A Girl Like You.
Rock veterani Foreigner so sicer po poročanju nemške tiskovne agencije dpa za prihodnje leto napovedali svetovno turnejo ob 50-letnici benda.
V skupini sicer ni več nobenega od tistih članov skupine, ki je v 70. in 80. letih minulega stoletja ustvarila nešteto svetovnih hitov. Ustanovitelj skupine Mick Jones, ki je zbolel za Parkinsonovo boleznijo, se je umaknil kot poslednji prvotni član. Nazadnje se je poslovil tudi dolgoletni pevec Kelly Hansen, ki je leta 2005 nasledil originalnega frontmana Loua Gramma.
Poroka leta
14-kratna dobitnica grammyja, 35-letna Swift in njen sovrstnik, trikratni zmagovalec Super Bowla Kelce iz Kansas City Chiefs, sta svojo zaroko obelodanila avgusta letos. "Vaša učiteljica angleščine in učitelj športne vzgoje se bosta poročila," je ob zaročnih fotografijah pripisala Taylor. Pevka je pokazala tudi velik diamant na zaročnem prstanu.
Par se je začel sestajati poleti 2023, oboževalci pa so njuno zaroko napovedovali praktično od začetka zveze.
