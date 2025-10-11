Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Kdo bo podedoval Bešlićeve milijone?

Sarajevo, 11. 10. 2025 12.10 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
20

Po smrti legendarnega glasbenika Halida Bešlića se pojavljajo vprašanja o njegovi večmilijonski zapuščini. Njegovi sosedje ugibajo, da naj bi vse premoženje, vključno z nekaterimi podjetji, sčasoma pripadlo njegovemu sinu Dinu. Bosanski izvajalec je imel poleg bogate glasbene kariere v lasti tudi več stanovanj, hotel, bencinsko črpalko in motel.

Halid Bešlić, ki je pred dnevi preminil po boju s težko boleznijo, za seboj ni pustil zgolj neizbrisnega pečata v glasbi, temveč tudi ogromno premoženje, vredno več milijonov evrov. Po pričanju tujih medijev naj bi bilo ocenjeno na 13 milijonov evrov. Tako imenovani kralj sevdaha je imel v lasti več stanovanj, veliko posestvo v bližini Sarajeva, hotel, bencinsko črpalko in motel, ki jih je uspešno oddajal v najem. Poleg tega je imel svojo blagovno znamko kave, distribucijo energijskih pijač, lansiral pa je celo svoj parfum z imenom Miljacka, ki je bil izdan v omejeni izdaji.

Halid Bešlić
Halid Bešlić FOTO: Profimedia

"Mislim, da je vse zapustil Sejdi, ampak da se bo ona temu odpovedala ali pa je to že storila v korist sina Dina. So tako čudovita družina, nikoli ni bilo nobene drame, škandala, vedelo se je, da bi Halid dal vse za svojo družino. Nekoč je dejal, da je v življenju že vse prestal in videl in da zdaj vse dela za svoje vnuke, ker so središče njegovega sveta," je njihova soseda povedala za srbski portal Republika.

Preberi še Čustveno slovo v spomin na Halida Bešlića: organizirani številni žalni shodi

Od pevca so se v preteklih dneh poslovili številni, od družinskih članov, prijateljev, kolegov, igralcev in pevcev do politikov. Mnogi so izpostavili prav njegovo dobrosrčnost, dobrodelnost in ga označili za velikega družinskega človeka.

"Veste, Halid je pogosto govoril, da mu slava ne pomeni nič, če ne ve, da sta njegova žena in otrok dobro. Rekel je, da je vse, kar je pridobil, pridobil zanju, da bi ju preskrbel. Ni se gnal za luksuzom, ljubil je mir, družino, žar na dvorišču in vnuke, ki tečejo k njemu v objem. Ko sem slišal, da jim je vse prepustil in da se je žena vsemu odpovedala v korist Dina, no, to je samo potrdilo tisto, kar smo vsi vedeli: vsi trije so dihali kot eno, je zaključil sosed," je dodala soseda.

Halid Bešlić pevec oporoka zapuščina denar
Naslednji članek

Ima norveška princesa s svojim soprogom navidezni zakon?

SORODNI ČLANKI

Čustveno slovo v spomin na Halida Bešlića: organizirani številni žalni shodi

Crvena jabuka zaradi smrti Bešlića odpovedala koncert: Žalost je prevelika

Poleg Halida Bešlića v bolnišnici ležala tudi njegova žena

Regija se poslavlja od Halida Bešlića: 'Hvala za človečnost'

Zadnjo pesem posvetil ženi: Zapuščina Halida Bešlića

Umrl je legendarni pevec Halid Bešlić

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BroNo1
11. 10. 2025 13.03
+1
No, kdo?! Butasto vprašanje….žena in sin valda.
ODGOVORI
1 0
Aleksei Kaar
11. 10. 2025 13.00
+2
Po Bosni se govori da gre polovica portalu 24 ur. Pripravite se.
ODGOVORI
2 0
Glotar
11. 10. 2025 12.57
+1
poraja se vprašanje, koliko zaposlenih na poptv ima južnjaške korenine...
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
11. 10. 2025 12.55
+2
Naj vam pomagam pri naslovu .. "Kdo bo podedoval Bešlićeve goboke, čustvene pesmi?" ... Najprej vklopite možgane in ne zavist !!!
ODGOVORI
2 0
Milf74
11. 10. 2025 12.54
+1
Seveda, to zdaj vse zanima....!?! Mislim...Koliko na podn še lahko gremo s takimi naslovi?
ODGOVORI
1 0
royayers
11. 10. 2025 12.50
+1
z denarjem se naj ustanovi kaksen sklad, tako se lahko sdsove žlehtnobe prijavijo za sredstva in obiščejo kakšno delavnico olike in strpnosti. žleht ljudja
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
11. 10. 2025 12.50
+1
"Kdo bo podedoval Bešlićeve milijone?" .... Pa ne morem verjet s čem se ukvarjate?! Vas ni nič sram! ... Kaj vas briga neko tuje premoženje ... .. !!!
ODGOVORI
2 1
Verus
11. 10. 2025 12.41
+4
Še odšel ni, že se razmišlja o denarju.
ODGOVORI
4 0
Verus
11. 10. 2025 12.43
+2
Tu smo si vsi Balkanci isti. Pohlep ob smrti premoznega svojca. Gluma zalosti, v glavi pa "a bom dobil denar". Nihce se vec ne boji Boga.
ODGOVORI
2 0
2mt8
11. 10. 2025 12.48
+2
Smo ali so? Sebe prištevaš med balkance?
ODGOVORI
3 1
Monster_cat
11. 10. 2025 12.41
+3
S cem se vi tule ukvarjate..res zalostno
ODGOVORI
3 0
Koruptilona
11. 10. 2025 12.40
-1
Hmm prav vseeno mi je za enega iz juga pač naravna selekcija nič novega
ODGOVORI
1 2
Milf74
11. 10. 2025 12.56
Naravna selekcija? O čem govoriš? Človek je umrl in v čem bi naj bi se kaj "selekcioniralo"?
ODGOVORI
0 0
Odrešenik666
11. 10. 2025 12.56
Nekoga, ki je nekaj ustrvaril z imenom in priimkom. Marsikomu bo tudi spomin na njega dolgo po njegovi smrti ostal. Kaj pa ti? Si nihce, ki se pod anonimnim nickom po portalih skriva. V razmislek g. Nihce.
ODGOVORI
0 0
štajerc65
11. 10. 2025 12.35
+6
Pri nas pa vojno stanje ko gre za zapuščino. Se zgodi da se tudi brat in sestra na smrt skregata.
ODGOVORI
7 1
Ve?ni optimist
11. 10. 2025 12.34
+2
Koga to briga, ....
ODGOVORI
2 0
Protoc
11. 10. 2025 12.22
+5
Pa družina bo dobila kdo pa..pišete ker v Sloveniji ni druzinskega sloga in so vedno po sodisčih ko se kaj takega zgodi..
ODGOVORI
5 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286