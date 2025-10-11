Kdo bo podedoval Bešlićeve milijone?

Halid Bešlić , ki je pred dnevi preminil po boju s težko boleznijo, za seboj ni pustil zgolj neizbrisnega pečata v glasbi, temveč tudi ogromno premoženje, vredno več milijonov evrov. Po pričanju tujih medijev naj bi bilo ocenjeno na 13 milijonov evrov. Tako imenovani kralj sevdaha je imel v lasti več stanovanj, veliko posestvo v bližini Sarajeva, hotel, bencinsko črpalko in motel, ki jih je uspešno oddajal v najem. Poleg tega je imel svojo blagovno znamko kave, distribucijo energijskih pijač, lansiral pa je celo svoj parfum z imenom Miljacka , ki je bil izdan v omejeni izdaji.

"Mislim, da je vse zapustil Sejdi, ampak da se bo ona temu odpovedala ali pa je to že storila v korist sina Dina . So tako čudovita družina, nikoli ni bilo nobene drame, škandala, vedelo se je, da bi Halid dal vse za svojo družino. Nekoč je dejal, da je v življenju že vse prestal in videl in da zdaj vse dela za svoje vnuke, ker so središče njegovega sveta," je njihova soseda povedala za srbski portal Republika .

Od pevca so se v preteklih dneh poslovili številni, od družinskih članov, prijateljev, kolegov, igralcev in pevcev do politikov. Mnogi so izpostavili prav njegovo dobrosrčnost, dobrodelnost in ga označili za velikega družinskega človeka.

"Veste, Halid je pogosto govoril, da mu slava ne pomeni nič, če ne ve, da sta njegova žena in otrok dobro. Rekel je, da je vse, kar je pridobil, pridobil zanju, da bi ju preskrbel. Ni se gnal za luksuzom, ljubil je mir, družino, žar na dvorišču in vnuke, ki tečejo k njemu v objem. Ko sem slišal, da jim je vse prepustil in da se je žena vsemu odpovedala v korist Dina, no, to je samo potrdilo tisto, kar smo vsi vedeli: vsi trije so dihali kot eno, je zaključil sosed," je dodala soseda.