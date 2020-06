Kdo bo v letu 2021 dobil zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih

Zvezdniki, ki jih bo doletela ta čast, so bili izbrani med stotinami nominirancev na seji izbirne komisije, ki se je odvila v tem mesecu. Končno odločitev so sprejeli člani upravnega odbora hollywoodske zbornice. Ellen K, radijska voditeljica in predsednica izbirne komisije združenja Walk of fame, je izbrance, ki bodo dobili svojo zvezdo, razglasila skupaj z izvršno direktorico hollywoodske gospodarske zbornice,Rano Ghadban.