Tuja scena

Kdo greje srca nogometašev Lige prvakov?

Ljubljana, 06. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
Eva Mavrič
Kratica WAG, v prevodu žene in dekleta, se je uveljavila v začetku tisočletja v Veliki Britaniji. Ta naziv je med drugim dolga leta ponosno nosila Victoria Beckham, soproga Davida Beckhama. Sprva posmehljivo oznako so boljše polovice športnikov hitro izkoristile in iz nje razvile način življenja. Danes so več kot dekleta in žene, so podjetnice, vplivnice in modne ikone.

Medtem ko njen partner navdušuje na zelenici Lige prvakov, ima tudi Anna Lewandowska polne roke dela. Nekdanja profesionalna karateistka, ki že več kot desetletje greje srce Barceloninega asa, ima liniji zdravih prigrizkov in veganske kozmetike ter vrtoglavih 5,7 milijona sledilcev na Instagramu.

Tudi Augustini Gandolfo, ženi Interjevega nogometaša Lautara Martíneza, ni dolgčas. Pohvali se lahko z restavracijo v Milanu in vinogradom v Argentini, kjer s soprogom pridelujeta lastno vino. Mati dveh otrok je več kot prisotna tudi na spletu, kjer ima samo na Instagramu več kot milijon in pol sledilcev.

V veselem pričakovanju že četrtega otroka pa je Carol Cabrino, ki je leta 2016 dahnila usodni da nogometašu ekipe PSG Marquinhosu. Nekdanja pevka je danes vplivnica in lastnica modne znamke za otroke. Da ima tudi sama športno žilico pa dokazuje Federica Schievenin. Medtem ko se njen mož Nicolò Barella bori v barvah Interja, mati treh hčera in nekdanja voznica motokrosa ustvarja športne vsebine na spletu.

Še do nedavnega je bil srečno zaljubljen tudi Barcelonin čudežni deček Lamine Yamal. Njegovo srce je grela sedem let starejša osemkratna grammyjeva nagrajenka Nicki Nicole. "Ni bilo nezvestobe. Preprosto sva se razšla in to je to," je pojasnil 18-letnik.

liga prvakov nogometaši žene dekleta wags
