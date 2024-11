Kdo je Alexander Ogilvy, najbolj čeden član britanske kraljeve družine?

Ime Alexander Ogilvy ni med najbolj znanimi, ko je govora o britanski kraljevi družini, kljub temu pa so ga mediji, med katerimi so The Economic Times, Yahoo in Marie Claire, označili za njihovega najbolj čednega člana. Kdo torej je Alexander Oglivy in zakaj je o njem znanega tako malo?

Britanska kraljeva družina je resda najbolj znana po najožjih članih, med katerimi sta kralj in kraljica, njegova sinova princ William z družino in princ Harry z družino, a je njihovo sorodstvo med Britanci prav tako znano, šteje pa veliko več članov, kot se sprva zdi. Prav zato ni nič čudnega, da so angleška javnost in celo nekateri svetovni mediji za najbolj čednega med tistimi z modro krvjo na Otoku označili Alexandra Ogilvyja, ki pa raje kot pred očmi javnosti živi bolj zasebno življenje.

Alexander Charles Ogilvy FOTO: Profimedia icon-expand

Alexander, vnuk princese Alexandre iz Kenta, sestrične pokojne kraljice Elizabete II., obiskuje vojaško šolo, katere učenca sta bila nekoč tudi princa Harry in William, to pa je bil dovoljšnji razlog, da so mu mediji začeli posvečati pozornost, saj doslej marsikdo zanj ni še nikoli slišal.

Aleksander je star 27 let in se trenutno udeležuje 44-tedenskega tečaja na Kraljevi vojaški akademiji Sandhurst, ki so se ga v preteklih letih udeležili številni člani kraljeve družine. Poleg princa Harryja in princa Williama, ki sta leta 2006 diplomirala na Sandhurstu, je britansko vojaško šolo obiskoval tudi vojvoda Kentski. Ogilvy je pred tem diplomiral na univerzi Brown in bil v zvezi z vnukinjo Roberta F. Kennedyja Michaelo Kennedy-Cuomo. Pred dvema letoma so Aleksandra povezovali tudi z angleško manekenko in okoljsko aktivistko Isabello Charlotte Poppius. Nerad se izpostavlja Ima starejšo sestro Floro Vesterberg, ki dela kot umetnostna zgodovinarka, prav ona pa je septembra na Instagramu objavila, da se je njen brat vpisal v vojaško šolo."Vedno te občudujemo," je pripisala ob skupni fotografiji, na kateri jima družbo dela tudi njen mož. Alexander družbenih omrežij ne uporablja, njegova sestra pa občasno deli njune skupne fotografije.

