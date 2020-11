Kdo je bila usodna 'črna ženska', ki je osvojila Kića Slabinca

Kićo Slabinac je enega od svojih največjih hitov 'Zbog jedne divne crne žene' napisal za Beograjčanko pred skoraj petimi desetletji. Njegova temnolasa ljubezen pa o tem, da je pesem posvečena njej, nikoli ni želela govoriti. Pred leti sta se po dolgih štiridesetih letih znova srečala in prijateljsko pogovorila.

Mirjana Antonović, ki ji je pokojni Kićo Slabinac poklonil pesem, je bila pevčeva velika ljubezen. ''Bila je ljubezen moje mladosti, v njo sem bil noro zaljubljen. Najina ljubezen je trajala nekje štiri do pet let. To je bila ljubezen na daljavo. Ona je bila v Ameriki, kjer sva se tudi spoznala, ko sem bil tam na turneji. Ure in ure sva govorila po telefonu, ponoči, ko je bilo ceneje, pogosto sem jo obiskoval v New Yorku, kjer sem imel stanovanje za naju. Po nekoliko letih me je zapustila,'' je pred leti povedal Kićo. Mirjana je v svoji knjigi zapisala, da je čutila, da se iz njune zveze ne bo razvilo nič, zato je zvezo prekinila, pevca pa je to zelo prizadelo. V knjigi je zapisala tudi, da je to storila stežka, saj je bil Kićo njena prava ljubezen.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

''Ustvarili smo pesem, ki bo preživela njo in mene. Kasneje se ji nisem več javil, saj tako postopam, ko me nekdo prizadene. Tudi z nekdanjo soprogo sem v dobrih odnosih. Zveza z Mirjano se je končala na nepravi način, ampak ni bilo druge rešitve,''je pred časom razložil glasbenik. Kasneje je sprejel njeno povabilo na sladoled, saj se mu je zdelo neumno, da nista komunicirala toliko let.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Mirjana mu je pred štirimi leti poslala sporočilo, da je v Zagrebu, kjer promovira svojo knjigo 'Ovo malo istine' (Nekaj resnice, op a.), vendar ji Kićo ni odgovoril. Kasneje je povedal, da ni želel pokvariti spominov na stare čase in prizadeti partnerice, s katero je bil v zvezi 20 let. Nato si je vseeno premislil in se s temnolasko po štirih desetletjih tudi srečal. Čeprav je bil na začetku zadržan, je bil vesel, da je do srečanja prišlo:''Ko sva se dobila, sva bila presenečena, kako dobro sva videti. Pogovorila sva se, se nasmejala spominom. Razšla sva se kot prijatelja. Jaz imam svoje življenje in zvezo, ona ima svoje življenje. Če lahko pozdravim soseda, ki ga ne poznam, se lahko dobim tudi z Mirjano. Moja partnerica je pametna in razume, da je do srečanja moralo priti. Vesel sem, da smo se videli po tolikih letih ter da smo vzpostavili prijateljski odnos,''je takrat povedal.

icon-expand Krunoslav Slabinac je umrl 13. novembra v bolnišnici, kjer se je zdravil bo posegu. FOTO: Instagram

Vse do njegove smrti sta ostala prijatelja. Tudi Mirjana Kićota ni mogla kar pozabiti, saj meni, da ljubezen iz mladosti ostane večna: ''V življenju človek ljubi večkrat, ampak prva in tako velika ljubezen, ki se zgodi v rani mladosti, ima posebno mesto v duši. S Kićom sva bila še otroka, ko sva se zaljubila. Iz tega časa in zaradi mojih dolgih črnih las je nastala ena najlepših balad tega področja.''

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zaradi življenjskih okoliščin so se njune poti pred časom razšle, vendar sta se kljub temu spoštovala novo življenje, ki sta ga živela. ''Kićo ima otroke, ki jih ima rad, enako kot jaz, v tem sva našla tolažbo. Včasih sva bila jezna drug na drugega, vendar nikoli do te mere, da uničiva vse dragoceno, kar nosiva v srcu,'' je povedala pred dvema letoma in priznala, da nikoli ni govorila o tem, da je legendarna pesem napisala za njo.