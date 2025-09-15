Kdo je blestel na rdeči preprogi emmyjev?

Podelitev televizijskih nagrad emmy je v losangeleško gledališče Peacock privabila številne zvezdnike. Svečanega dogodka sta se med drugim udeležili zvezdnici serije Wednesday Catherine Zeta Jones in Jenna Ortega . Slednja je blestela v drzni toaleti francoske modne hiše Givenchy, medtem ko je Zeta Jones izbrala črno klasiko hiše Yara Shoemaker. V tandemu sta blesteli tudi zvezdnici serije Šale Jean Smart in Hannah Einbinder , ki sta domov odnesli kipca vsaka v svoji kategoriji.

Za rožnato-rdeče tone so se odločile zvezdnica Belega lotosa Parker Posey (Valentino), zvezdnica serije Zakon in red: Enota za posebne primere Mariska Hargitay (Elie Saab) in južnokorejska glasbena senzacija Lisa (Lever Couture), ki je v seriji Beli lotos dokazala, da poleg plesa, petja in rapanja obvlada tudi igro.

Podelitev emmyjev so za 'zmenek' izkoristili zakonca Ben Stiller in Christine Taylor, zaročenca Benny Blanco in Selena Gomez in zakonca Colin Jost in Scarlett Johansson. V večeru, ki je počastil televizijske dosežke, so uživali tudi igralec Walton Goggins, raper in igralec Ice T. Posebno politično sporočilo in podporo Palestini pa je z izbiro kefije izrazil Javier Bardem. K prekinitvi ognja je pozvala tudi igralka Megan Stalter, ki je to sporočilo zapisala kar na svojo torbico.

V rdeči kreaciji Oscarja de la Rente je sijala Sydney Sweeney, svoj videz za rdečo preprogo emmyjev pa je 'reciklirala' oskarjevka Cate Blanchett, ki se je odela v pokojnega Armanija. Med povabljenci so izstopali še zvezdnici serije Midve z mamo (Gilmore Girls) Lauren Graham in Alexis Bledel, zakonca Rita Ora in Taika Waititi ter partnerja Jake Gyllenhaal in Jeanne Cadieu.