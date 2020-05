Kdo je boljši: J.Lo ali Jimmy Fallon?

Jimmy Fallon in J.Lo sta se pomerila v plesnem izzivu.

"Z Jennifer si bova samo enkrat pogledala plesni izziv na TikToku, ki ga nihče od naju še ni videl. Poskušala ga bova poustvariti in kdor se mu najbolj približa, zmaga," je plesni dvoboj napovedal Jimmy Fallon, ki je bil precej bolj samozavesten od J.Lo, pa čeprav vsi dobro vemo, da ima za svoje nastope vsak plesni gib naštudiran do potankosti. "Pogorela bom na celi črti pred svojima otrokoma. Rekla sta mi: mama, ne naju spravljati v zadrego." Medtem pa je Jimmy dejal: "Znan sem po svojem plesu, tako da bo to zame mali zalogaj."

Po prvem izzivu je Jimmy dejal, da ga je J.Lo premagala, čeprav je zvezdnica menila, da sta se oba dobro odrezala. Nato sta prišli na vrsto malo bolj zahtevnejši koreografiji od dveh plesalk Charli D'AmelioinAddison Rae, pri katerih je bila seveda 50-letna J.Lo bolj uspešna. Sicer pa ni pomembno, da si pri koreografiji čisto natančen, smisel je, da se pri tem zabavaš in brez dvoma se številni uporabniki nasmejijo do solz.

Jimmy je za konec zaplesal še na koreografijo, ki jo je za TikTok sestavila J.Lo ter z njo napovedala že četrto sezono plesnega šova World of Dance, pri katerem jo lahko vidite v vlogi žirantke. J.Lo je Jimmyjev ples na koncu pospremila s spodbudnimi besedami: "To ni bilo slabo! Težko je to narediti po enkratnem gledanju posnetka. Nekateri otroci porabijo ure, da TikTok ples izpeljejo pravilno."