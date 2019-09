Kdo je četrti brat Jonas in zakaj ni del skupine Jonas Brothers?

18-letni Frankie Jonas je najmlajši od štirih bratov Jonas in ga oboževalci večkrat ljubkovalno imenujejo tudi Bonus Jonas. Čeprav ni del slavne glasbene skupine Jonas Brothers , ki so jo ustanovili njegovi starejši bratje Joe , Kevin in Nick , še ne pomeni, da sam nima uspešne kariere.

Frankie se je že večkrat pojavil na rdečih preprogah, saj je nastopil v različnih oddajah, ki jih ustvarja Disneyjeva produkcijska družba. Tudi oboževalci bratov Jonas ga imajo nadvse radi, vendar je res, da se pogosto sprašujejo, zakaj Frankie ni del priljubljene glasbene skupine. Upali so, da se bo svojim starejšim bratom pridružil, ko so ti po večletnem premoru ponovno združili svoje moči, vendar se njihove želje niso uresničile.

Bil je premlad

Nikoli ni šlo za to, da Frankie ne bi bil zaželjen ali da ne bi bil dovolj dober. Preprosto, bil je premlad in ga zato starejši bratje niso vzeli poleg. To pa ne pomeni, da si niso vzeli časa zanj – vedno je bil del družinskih aktivnosti, njegovi starejši bratje pa so vedno uživali v druženju z njim.