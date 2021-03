Kdo je Claudia Lucia, ki jo ljubi hrvaški sanjski moški?

Pretekle dni sta hrvaški sanjski moški Goran Jurenec in njegovo zdaj že nekdanje dekle Hana Rodić drug na drugega valila krivdo za to, da je šla njuna zveza po zlu. No, Goran je medtem spet srečno zaljubljen v svoje nekdanje dekle, Claudio Lucio, ki pa ima poljske in nemške korenine.

Hrvaški sanjski moški Goran Jurenec se je vrnil k nekdanjemu dekletu.

40-letni Goran Jurenec in kar 17 let mlajšaHana Rodić sta bila uradno v zvezi nekaj več kot dve leti, a njun razhod je bil vse prej kot prijateljski. Razlog za to naj bi bila Goranova prevara. Kot smo že poročali, se je namreč vrnil k svoji nekdanji ljubezni, blogerki Claudii Lucii. O njej se do zdaj ni vedelo veliko – le to, da se rada fotografira in nosi različne blagovne znamke oblačil. Na svojem profilu na Instagramu, ki ga spremlja približno 54.000 uporabnikov, je razkrila, da je stara 27 let in da nima nič skupnega s Hrvaško.

"Sem Poljakinja in Nemka," je rekla. Njene sledilce sta zanimali tudi njena višina in teža. Razkrila jim je, da je visoka 165 centimetrov in tehta 44 kilogramov. Vsa drama med Hano in Goranom je zagotovo vplivala tudi nanjo. Svoje sledilce, ki so bili v skrbeh zanjo, je potolažila z besedami, da se dobro počuti in da se osredotoča na pozitivne stvari.

Trenutno je v srečni zvezi z Goranom in v zgodbi na Instagramu se je pohvalila z velikim šopkom rdečih vrtnic. Čeprav je bilo videti, da ga je dobila te dni, je bila fotografija posneta pred tremi leti, ko je bila v zvezi z Goranom, poroča24 sata. Njene sledilce je seveda zanimalo, kaj piše na sporočilu, ki je bilo zataknjeno med rožami. "Ljubim te," je pisalo na papirju, zato so mnogi prišli do zaključka, da je rože takrat dobila od Gorana. Ker je kupil rožnate in rdeče vrtnice, je na papirju še pisalo: "Roza vrtnice so seveda za tvojo sestro." Mnogi so opazili lepo gesto Jurenca do njegove "svakinje", Claudiine sestre.

Rože Claudie Lucie

Par živi v Londonu in uživa v ljubezni. Hana ni ostala dolžna Goranovi novi izbranki. Poudarila je, da je prva, ki je sledilcem dala priložnost, da jo v zgodbi na Instagramu vprašajo, kar koli hočejo, Claudia pa to počne zdaj. Med drugim jima sporoča: "Jezna sta, ker resnica, ki jo govorim, nasprotuje lažnemu življenju, ki ga živita." Zanimivo je, da je Goran po tem, ko se je Hana v nedeljo odzvala na njegov daljši zapis na Instagramu, svoj profil za javnost zaprl.

Zdi se, da se razmere v tem ljubezenskem trikotniku še niso umirile. Besedna vojna se nadaljuje, Hana pa ne namerava molčati in trdi, da je ne more nihče utišati. Pravi, da ve preveč, Gorana pa je že izzvala, da mora nehati lagati, sicer bo ona spregovorila in ga razkrila. Kakšen bo izid te drame, bomo videli.

40-letni sanjski Goran je na Instagramu za javnost zaprl svoj profil.