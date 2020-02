Kdo je človek, ki je ovadil Josipo Lisac?

Hrvaška pevka si je z izvedbo hrvaške himne na inavguraciji predsednika Milanovića prislužila kazensko ovadbo. Podal jo je Boško Županović, ki se s pevkino izvedbo na slovesnosti ni strinjal. Hrvat, ki je zaposlen v nogometnem klubu Koper, je javnosti znan tudi kot bivši manager nekdanjega hrvaškega reprezentanta Vedrana Ćorluke.

Boško Županović, ki ga je interpretacija himne močno vznemirila, saj se deklarira kot veliki domoljub, je spisal kazensko prijavo. Svojo potezo je utemeljil tako: ''Kot oseba, ki ji je hrvaški jezik materni, bi morala vedeti, da se tovrstna intonacija v hrvaškem jeziku in kulturi uporablja takrat, ko želimo izjavo, recital ali skladbo izvornega avtorja imitirati z namenom, da se mu javno posmehujemo ali ga omalovažujemo''. Županović je ob tem dodal še:''Noben državljan, ne glede na to, ali gre za umetnika ali kogar koli drugega, nima pravice tonalitetno, vokalno, gestikulativno in manifestno zmanjševati pomena, resnosti in pomena intonacije državne himne''. Sam kot diplomirani pravnik nima strokovnega glasbenega znanja, s katerim bi lahko ocenjeval izvedbo Josipe Lisac, ampak po njegovi laični oceni je bila izvedba ogabna in grozljiva.

Josipo Lisac je doletela kazenska ovadba športnega direktorja FC Koper. FOTO: Enex

Hrvat je za spletno stran Index.hr povedal, da je podjetnik, zaposlen v športu in medijih. Sebe smatra za izjemno zaposleno osebo, po njegovih besedah si je v svojem natrpanem urniku vzel čas in spisal ovadbo zaradi žalitve himne in države: ''Delam 18 do 19 ur dnevno. V tem poslu sem že dolgo let, zagotovo ne bi izgubljal časa. Vzel sem si ga, da napišem prijavo. Zame je bilo naravnost ogabno to poslušati na takem svečanem dogodku.''

Številne kazenske ovadbe Kot je leta 2016 poročal portal Siol, je bilo v hrvaških medijih v zadnjih petnajstih letih mogoče zaslediti več zgodb o spornih poslovnih aktivnostih Boška Županovića. Ukvarjal naj bi se s posojanjem denarja po oderuških obrestih, predvsem na območju Istre. Na spletu pa so nastale pravcate skupnosti domnevno opeharjenih strank. Med drugim naj bi se ob obiskovanju restavracij in gostinskih lokalov lažno predstavljal kot inšpektor. Zaslovel naj bi kot mojster za poneverbe in goljufije, ob najmanj eni priložnosti pa naj bi po podatkih hrvaških novinarjev javno grozil z umorom. Prislužil naj bi si več kot 60 kazenskih ovadb.

Boško Županović naj bi si tudi sam v preteklosti prislužil 60 kazenskih ovadb. FOTO: Youtube

Na sodišču v Bujah je bil Županović obsojen na leto in pol zaporne kazni zaradi ponarejanja listin. Leta 2001 je prost izhod za vikend izkoristil za beg v Slovenijo. Za njim je bila izdana tiralica, Županović pa je na novinarski konferenci znova zatrjeval, da je bil ves čas tajni policijski sodelavec. Motnja osebnosti Indexporoča, da je Županović slabo zapisan tudi pri razvpitem hrvaškem odvetniku Anteju Nobilu, ki se ga spominja iz časov sojenja zločinski organizaciji. V tem obdobju pred dvajsetimi leti se je Županović javnosti predstavljal kot zaposleni v Nobilovem kabinetu in nekemu človeku celo zaračunal akontacijo za zastopanje. Nobilo ga je posledično takoj ovadil. Kaj se je s to kazensko prijavo zgodilo, se ne ve, Nobilo pa je izrazil sum na sodelovanje s policijo. Na portalu zagrebške Pravne fakultete obstaja sodni zapis o Bošku Županoviću, v katerem je med drugim navedeno: ''V času, ko je služil zaporno kazen zaradi prevare leta 1995 v Dubrovniku, je izvedensko mnenje podal specialist nevropsihiater dr. Niko Glavić. Pri Županoviću je zaznal 'motnjo osebnosti v obliki psihopatsko strukturirane osebnosti' in ocenil, da je njegova sposobnost upravljanja z lastnimi postopki zmanjšana, vendar ne bistveno.''

Neuspešen kot zastopnik Vedrana Ćorluke Za Županoviča se po pravnih aferah nekaj časa ni slišalo, vse dokler se javnosti ni predstavil kot pravni zastopnik nogometaša Vedrana Ćorluke v procesu transferja v Bayern iz Münchna. Čeprav se je govorilo, da bo prestop vreden kar 7 milijonov evrov, do zaključnega dejanja ni prišlo. Siol je pred leti poročal, da Županović deluje tudi v upravnem odboru NK Karlovac 1919, zraslem na ostankih propadlega tamkajšnjega nogometnega kluba. Prav ta kluib je imel pomembno vlogo v odmevni aferi s podkupovanjem nogometnih sodnikov na Hrvaškem.

