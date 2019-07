Kdo je dama, ki je zasedla mesto pokojne princese Diane?

Camilla Parker Bowles, žena princa Charlesa, je imela napeto življenje, ki so ga zaznamovali škandali in stiske. Kako je dama, ki je že od nekdaj del britanske elite, postala članica kraljeve družine?

Pokojna princesa Diana je v številnih intervjujih opisala svoj zakon kot nepopoln, saj je bila v Charlesovih mislih vedno prisotna druga oseba. Katera je ta ženska, o kateri je razmišljal bodoči kralj?

Vojvodinja Cornwallska ni bila primerna žena za bodočega kralja. FOTO: Profimedia

Camilla Parker Bowles je ženska z veliko karizme, ki je že od nekdaj tarča britanskih medijev. Preden je postala vojvodinja Cornwallska in žena princa Charlesa, se je mudila v visoki britanski družbi. Camilla se je rodila v ugledni družini, ki ji je zagotovila dobro izobrazbo in v času študija, je dobila veliko mednarodnih izkušenj. Tako je že v zgodnji mladosti postala zanimiva mlada ženska z bogatimi izkušnjami. Očarala je poveljnika Andrewa Parkerja Bowlesa, s katerim je imela tudi dva otroka. Njuna poroka je bila medijski spektakel in je veljala za najpomembnejšo poroko britanske elite leta 1973. Obreda se je udeležilo skoraj 800 gostov, med njimi tudi kraljicaElizabeta, saj je za kraljevo družino Andrew služil kot vojak. Čeprav je bila njuna poroka na prvi pogled idilična, Camilla ni imela iskrenih čustev do svojega moža. Večino časa sta živela ločeno in po 21 letih sta se ločila.

Camilla je od zgodnje mladosti opisana kot močna ženska in z nenavadnim čarom. To je opazil tudi princ Charles, ki se ji ni mogel upreti. Njuna ljubezen je še vedno sporna točka v zgodovini kraljeve družine. Vojvodinja Cornwallska in princ Charles sta se srečala pred njeno zvezo z Andrewom okoli leta 1971 in postala prijatelja. Priče so povedale, da je bilo že od prvega srečanja jasno, da imata močno kemijo. Prijateljstvo se je prevesilo v ljubezen in tudi uradno sta postala par.

Princ Charles in Camilla sta že od nekdaj veljala za idealen par. FOTO: Profimedia