Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Kdo je dekle nogometnega zvezdnika Lamina Yamala?

Ljubljana, 13. 07. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Ines Garcia in Lamine Yamal

Španski nogometni zvezdnik Lamine Yamal, ki velja za enega največjih talentov svoje generacije, je znova zaljubljen. Njegovo srce je osvojila nekoliko starejša vplivnica Ines Garcia, s katero sta se spoznala prek družbenih omrežij. Zvezo sta javno potrdila maja, ko sta se prvič skupaj pojavila v javnosti, od takrat pa ga lepotica redno spremlja tudi s tribun.

Zdi se, da je Lamine Yamal, ki je danes dopolnil 19 let, v letu 2026 našel recept za uspeh tako na igrišču kot v zasebnem življenju. Njegovo srce je ponovno oddano, pred nekaj meseci je namreč potrdil zvezo z vplivnico Ines Garcio, s katero sta se že večkrat skupaj pojavila v javnosti. Lepotica ga redno spremlja tudi s tribun, podporo pa mu pogosto izkazuje tudi na družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prelomni trenutek za par se je zgodil maja, ko je Yamal s svojim nogometnim klubom Barcelona proslavil izjemno uspešno sezono s slavnostno večerjo, na kateri se je pojavil s svojim novim dekletom.

Gre za uspešno vplivnico, 21-letno Španko, ki si je v preteklih letih v svoji domovini ustvarila močno digitalno kariero. S skoraj milijonom sledilcev na TikToku in Instagramu se uvršča med vidnejše obraze španske modne scene. Njene vsebine se osredotočajo na osebni slog, ličenje in življenjske nasvete, kar je pritegnilo zvesto bazo oboževalcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pomembno vlogo pa ima Ines Garcia, ki jo je Yamal spoznal na družbenem omrežju, tudi pri njegovem boju za naziv svetovnega prvaka. Svoj prvi gol, ki ga je športnik dosegel proti Savdski Arabiji, je tedaj posvetil svojim najdražjim, med drugim tudi svojemu dekletu. "Zadetek posvečam svoji mami, svojemu dekletu, prijateljem in vsem doma v Mataróju," je tedaj dejal po poročanju revije People.

Preberi še Yamalov triletni polbrat postal senzacija svetovnega prvenstva
Razlagalnik

Vplivnež ali 'influencer' je oseba, ki si je na družbenih platformah, kot sta Instagram ali TikTok, zgradila zvesto občinstvo. S svojo prisotnostjo in ustvarjanjem vsebin, kot so nasveti o modi, življenjskem slogu ali kozmetiki, vplivajo na mnenja, nakupne odločitve in trende svojih sledilcev. Podjetja pogosto sodelujejo z njimi za promocijo izdelkov, saj imajo vplivneži zaradi osebnega odnosa s sledilci večjo verodostojnost kot tradicionalno oglaševanje.

Mataró je obalno mesto v Španiji, ki leži v avtonomni skupnosti Katalonija, natančneje v pokrajini Maresme. Mesto se nahaja približno 30 kilometrov severovzhodno od Barcelone ob Sredozemskem morju. Zgodovinsko je znano kot pomembno industrijsko središče, danes pa je priljubljena destinacija zaradi svoje bogate kulturne dediščine, rimskih arheoloških najdišč in bližine katalonske prestolnice.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Lamine Yamal Inés García FC Barcelona vplivnica nogomet

Nogometna stava letalskih prevoznikov in kazen, ki je navdušila splet

Bibaleze.si Sofiane Boufal: Mama mi pomeni vse na svetu
24ur.com Zvezdnik uspešnice Jutranja ptica v objemu italijanske novinarke Dilette Leotta
Moskisvet.com Mladi zvezdnik znova ljubi: Srce mu je ukradla 7 let starejša
24ur.com Nekdaj naslednji Messi, danes opozorilna zgodba za Lamina Yamala
24ur.com Kaja Vidmar prvič potrdila zvezo s hrvaškim nogometašem: Moje vse
24ur.com Yamal: Želim si postati legenda v Barceloni
Moskisvet.com Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ronaldo se je zaradi svoje frizure opravičil vsem mamam in očetom
Zakaj se v nosečnosti pogosteje pojavijo pigmentni madeži?
Zakaj se v nosečnosti pogosteje pojavijo pigmentni madeži?
Ali otrok poleti potrebuje več ali manj spanja?
Ali otrok poleti potrebuje več ali manj spanja?
Zvezdnica priznala: "Dolgo sem bila prepričana, da nočem otrok"
Zvezdnica priznala: "Dolgo sem bila prepričana, da nočem otrok"
zadovoljna
Portal
Tako dobrega stajlinga že dolgo nismo videli
Dnevni horoskop: Ovne čaka presnečenje v ljubezni, pred dvojčki je dinamičen dan
Dnevni horoskop: Ovne čaka presnečenje v ljubezni, pred dvojčki je dinamičen dan
Japonke, ki so postale modni fenomen letošnjega poletja
Japonke, ki so postale modni fenomen letošnjega poletja
Mlaj v raku: ta znamenja bodo najbolj na udaru
Mlaj v raku: ta znamenja bodo najbolj na udaru
vizita
Portal
Če imate napihnjen trebuh, poskusite najprej to spremembo – pogosto pomaga že v nekaj dneh
Ne glejte le na probiotike: to živilo bi se moralo nujno znajti na vašem krožniku
Ne glejte le na probiotike: to živilo bi se moralo nujno znajti na vašem krožniku
Zakaj lahko opazovanje sončnega zahoda izboljša vaš spanec
Zakaj lahko opazovanje sončnega zahoda izboljša vaš spanec
Sonce in hormoni: Zakaj se naša koža poleti obnaša povsem drugače?
Sonce in hormoni: Zakaj se naša koža poleti obnaša povsem drugače?
cekin
Portal
Za posest je odštel milijone, danes pa je ne more prodati
Pogajanja za višjo plačo – ena fraza lahko prinese tudi +20 %
Pogajanja za višjo plačo – ena fraza lahko prinese tudi +20 %
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Usoda milijonov zvezdnika One Direction: Kdo bo prejel celotno premoženje?
Usoda milijonov zvezdnika One Direction: Kdo bo prejel celotno premoženje?
moskisvet
Portal
Kaj se dogaja na svingerskem križarjenju? Pravila vas bodo presenetila
Ljudje ne verjamejo, koliko poje: 'Je kot medved,' pravijo tisti, ki ga poznajo
Ljudje ne verjamejo, koliko poje: 'Je kot medved,' pravijo tisti, ki ga poznajo
Evropa izbrala: to je najbolj elegantna obmorska destinacija
Evropa izbrala: to je najbolj elegantna obmorska destinacija
Ste že slišali za sitofilijo? Manifestacije tega fetiša so izjemno raznolike
Ste že slišali za sitofilijo? Manifestacije tega fetiša so izjemno raznolike
dominvrt
Portal
Ne zavrzite je: majhna vrečka iz škatle za čevlje ima presenetljivo moč
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Najlepše viseče rastline za poživitev vašega doma
Najlepše viseče rastline za poživitev vašega doma
okusno
Portal
Kaj jesti med vročinskim valom, da bomo imeli več energije?
7 poletnih solat, ki so dovolj nasitne, da nadomestijo kosilo
7 poletnih solat, ki so dovolj nasitne, da nadomestijo kosilo
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
voyo
Portal
Prehitri in predrzni
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Hiša ljubezni
Hiša ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804