Kdo je dekle nogometnega zvezdnika Lamina Yamala?

Zdi se, da je Lamine Yamal, ki je danes dopolnil 19 let, v letu 2026 našel recept za uspeh tako na igrišču kot v zasebnem življenju. Njegovo srce je ponovno oddano, pred nekaj meseci je namreč potrdil zvezo z vplivnico Ines Garcio, s katero sta se že večkrat skupaj pojavila v javnosti. Lepotica ga redno spremlja tudi s tribun, podporo pa mu pogosto izkazuje tudi na družbenih omrežjih.
Prelomni trenutek za par se je zgodil maja, ko je Yamal s svojim nogometnim klubom Barcelona proslavil izjemno uspešno sezono s slavnostno večerjo, na kateri se je pojavil s svojim novim dekletom.
Gre za uspešno vplivnico, 21-letno Španko, ki si je v preteklih letih v svoji domovini ustvarila močno digitalno kariero. S skoraj milijonom sledilcev na TikToku in Instagramu se uvršča med vidnejše obraze španske modne scene. Njene vsebine se osredotočajo na osebni slog, ličenje in življenjske nasvete, kar je pritegnilo zvesto bazo oboževalcev.
Pomembno vlogo pa ima Ines Garcia, ki jo je Yamal spoznal na družbenem omrežju, tudi pri njegovem boju za naziv svetovnega prvaka. Svoj prvi gol, ki ga je športnik dosegel proti Savdski Arabiji, je tedaj posvetil svojim najdražjim, med drugim tudi svojemu dekletu. "Zadetek posvečam svoji mami, svojemu dekletu, prijateljem in vsem doma v Mataróju," je tedaj dejal po poročanju revije People.
Vplivnež ali 'influencer' je oseba, ki si je na družbenih platformah, kot sta Instagram ali TikTok, zgradila zvesto občinstvo. S svojo prisotnostjo in ustvarjanjem vsebin, kot so nasveti o modi, življenjskem slogu ali kozmetiki, vplivajo na mnenja, nakupne odločitve in trende svojih sledilcev. Podjetja pogosto sodelujejo z njimi za promocijo izdelkov, saj imajo vplivneži zaradi osebnega odnosa s sledilci večjo verodostojnost kot tradicionalno oglaševanje.
Mataró je obalno mesto v Španiji, ki leži v avtonomni skupnosti Katalonija, natančneje v pokrajini Maresme. Mesto se nahaja približno 30 kilometrov severovzhodno od Barcelone ob Sredozemskem morju. Zgodovinsko je znano kot pomembno industrijsko središče, danes pa je priljubljena destinacija zaradi svoje bogate kulturne dediščine, rimskih arheoloških najdišč in bližine katalonske prestolnice.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.