Kdo je dekle nogometnega zvezdnika Lamina Yamala?

Zdi se, da je Lamine Yamal , ki je danes dopolnil 19 let, v letu 2026 našel recept za uspeh tako na igrišču kot v zasebnem življenju. Njegovo srce je ponovno oddano, pred nekaj meseci je namreč potrdil zvezo z vplivnico Ines Garcio , s katero sta se že večkrat skupaj pojavila v javnosti. Lepotica ga redno spremlja tudi s tribun, podporo pa mu pogosto izkazuje tudi na družbenih omrežjih.

Prelomni trenutek za par se je zgodil maja, ko je Yamal s svojim nogometnim klubom Barcelona proslavil izjemno uspešno sezono s slavnostno večerjo, na kateri se je pojavil s svojim novim dekletom.

Gre za uspešno vplivnico, 21-letno Španko, ki si je v preteklih letih v svoji domovini ustvarila močno digitalno kariero. S skoraj milijonom sledilcev na TikToku in Instagramu se uvršča med vidnejše obraze španske modne scene. Njene vsebine se osredotočajo na osebni slog, ličenje in življenjske nasvete, kar je pritegnilo zvesto bazo oboževalcev.