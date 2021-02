Kdo je dekle trenutno najbolj zaželenega igralca Regé-Jeana Pagea?

Vse bolj priljubljenega igralca in zvezdnika uspešnice Bridgerton Regé-Jeana Pagea so fotografi na londonskih ulicah ujeli v objemu srčne izbranke. Po poročanju številnih britanskih medijev je njegovo srce osvojila Emily Brown , ki pa ne prihaja iz igralskih krogov. Svetlolaska je pisateljica in priložnostna nogometašica, parček pa se je februarja lani vselil v skupno domovanje.

Fotografom se je te dni nasmehnila sreča, saj so zaljubljenca ujeli v trenutku, ko sta se poslavljala. 31-letni priljubljeni igralec Regé-Jean, ki ima po celem svetu že ogromen krog oboževalk, je namreč spakiral kovčke in za nekaj dni odpotoval v Združene države Amerike, kjer ga čakajo nove poslovne obveznosti.

Čeprav so bili gledalci in oboževalci serijeBridgerton prepričani, da sta Regé-Jeanom in njegova soigralka Phoebe Dynevor zaradi izjemne kemije, ki jo imata na televizijskih zaslonih, par tudi zasebno, so se, kot kaže, motili.