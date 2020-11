Kdo je hrvaški vinar, ki naj bi osvojil Severino?

48-letna Severina naj bi bila, po pisanju srbske revije Stars , že od poletja zaljubljena. Njena nova simpatija je 38-letni vinar Tomislav Voštinić , sicer nekdanji zet znanega hrvaškega vinarja Marka Miklaužića . Kot so novinarji hrvaškega portala 24Sata izvedeli iz virov, ki Tomislava poznajo, naj bi bil ta zelo priden delavec. Nenehno išče nova znanja, nove izume. Vsak dan si želi biti boljši in znati ustvariti, narediti več stvari. Tomislav je vinar, ki pa po izobrazbi to ni. Kmetovanje je zanj hobi in pravi, da je to postala njegova največja ljubezen.

"Po izobrazbi sem sicer optik in sem v tem poslu delal šest let. Sem pa ves čas svojega dela v optiki obiskoval različne vinske dogodke. Poleg tega je bilo doma vedno veliko dela, saj je dedek imel velik vinograd. In kmalu je nastopil trenutek, ko sem se odločil, da se bom z dedkovo pomočjo resneje ukvarjal z vinarstvom," je ob zmagi pred dvema letoma za Agroklub povedal 38-letnik.

Tomislav si poleg vsega želi tudi, da bi mladi razumeli, da je lahko kmetovanje tudi 'in'. "To delo je lahko zelo 'in', če si ga takšnega narediš. To je moja življenjska pot, ker želim biti v vsem drugačen od drugih. Rad sem originalen. Ampak to ni lahka pot. Na Hrvaškem ni lahko biti kmetovalec. Veliko je papirjev, veliko dokumentov, birokracije, ni humano. A meni je biti vinar 'in' ne glede na ves trud."

Severina le prijateljica ali kaj več?

Severina je na svojem Instagramu 19. septembra delila fotografijo s prijatelji, med katerimi je tudi menedžer Tomislav Petrović, njen PR-ovca Davor Grgin inVedrana Vasić, prijateljica dr. Nataša Desnica, s katero je pevka preživela velik del poletja in nečakinja Mija Popović, ki po novem živi pri slavni teti v Zagrebu. Skupina prijateljev se je slikala nikjer drugje kot na domačiji postavnega Tomislava, čeprav tega ni bilo na fotografijah, ki so objavljene.