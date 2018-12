Kdo je imel najbolj sanjsko poroko?

Zagotovo je letošnja zmagovalka med porokami poroka princa Harryja in njegove Meghan. Britanski princ Harry in nekdanja ameriška igralka Meghan Markle sta si maja obljubila, da se bosta "ljubila in cenila", dokler ju "smrt ne bo ločila" pred 600 svati, ki so se zbrali v kapeli svetega Jurija na Windsorskem gradu, kjer ju je poročil canterburyjski nadškof Justin Welby. Poroko je prenašal ves svet, ne samo zaradi kraljeve družine, ampak tudi zaradi zvezdniških gostov. Med njimi so bili Oprah Winfrey, James Blunt, Idris Elba, Amal in George Clooney, David in Victoria Beckham in Serena Williams.