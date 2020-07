Kdo je Italijan iz filma 365 dni, ki je čez noč postal seks simbol?

29-letni italijanski igralec Michele Morrone je zaradi filma 365 dni, ki mu pravijo poljska različica uspešnice 50 odtenkov sive, trenutno najbolj občudovani zvezdnik. Ste vedeli, da ima poleg igranja še pevski talent. Preverite, kakšen je v resnici dominantni Massimo iz najbolj vroče erotične zgodbe ta hip.

icon-expand 29-letni Michele Morrone je zaslovel z glavno vlogo v filmi 365 dni. FOTO: Profimedia

Michele Morrone se je rodil 3. oktobra 1990 v Italiji. Ima tri starejše sestre in brata, ki je fotograf. Njegov oče je delal kot gradbenik, a je umrl, ko je bil Michele star komaj 12 let. Svojo igralsko pot je Michele začel v gledališču, kjer je na začetku dobival le manjše vloge. Leta 2016 je sodeloval v 11. sezoni italijanske različice plesnega šova Dancing with the Stars, kjer je priplesal vse do drugega mesta. Lani je nastopil v glavni vlogi v italijanskem filmu Bar Joseph, kjer je bil dolgolasec. Zaradi ločitve padel v depresijo Njegovo srce je pred leti osvojila libanonska modna oblikovalka Rouba Saadeh, s katero sta si leta 2014 izmenjala poročne zaobljube. Ljubezen sta okronala tudi z dvema sinovoma Marcusom in Brandom, a to ni bilo dovolj za njuno srečo. Leta 2018 sta se razšla, obdobje po ločitvi pa je bilo zanj zelo težko.

"Pred letom in pol sem bil tik pred tem, da vse opustim. Nisem želel več igrati. Po ločitvi sem bil v hudi depresiji. Našel sem si delo vrtnarja v oddaljeni vasi, ki ima 1000 prebivalcev, ker sem bil brez denarja,"je spregovoril o težkem obdobju. A čeprav je bilo na prvi pogled vse brezupno, je vztrajal in šel naprej:"Toda življenje je čudno. Ko si na tleh, ti usoda pred tabo postavi pravi vlak in če si dovolj močan, se boš povzpel nanj. Vedno verjemi vase ... Vedno," je še dodal ta hip izjemno priljubljeni igralec.

365 dni oziroma zgolj slabi dve uri In potem se je zgodilo ... Dobil je glavno vlogo Massima Torricellija v filmu 365 dni. Film je v poljske kinematografe sicer prišel 7. februarja, na Netflix pa so ga dodali šele prejšnji mesec. Verjetno ni treba posebej omenjati, da je zanimanje za film skokovito naraslo, saj so ga gledali uporabniki iz celega sveta. Ob izidu se je zavihtel naravnost na prvo mesto najbolj gledanih filmov na Netflixu. Prestol mu je uspelo obdržati štiri dni zapored, nato pa se po enem dnevu na drugem mestu ponovno zavihtel na sam vrh.

V filmu spremljamo zgodbo sicilijanskega mafijca Massima, ki na plaži opazuje žensko, ki v hipu pritegne njegovo pozornost. Nato mu ubijejo očeta, pri tem pa ranijo tudi njega, pri življenju pa ga ohranja misel na to skrivnostno žensko. Odloči se, da jo bo za vsako ceno našel. Ta usodna ženska je Poljakinja, sposobna poslovna ženska Laura (Anna-Maria Sieklucka), ki pa je v odnosu s svojim fantom nekoliko nezadovoljna. Po petih letih iskanja, se njuni poti križata in Massimo jo ugrabi. V bistvu ji ne da izbire, ampak ji da ultimat, da ji da 365 dni časa, da se zaljubi vanj. Če se to v enem letu ne zgodi, jo bo osvobodil. Massimo je po eni strani romantik, po drugi strani pa zelo surov in dominanten, ki si rad vzame, kar mu po njegovem pripada.

icon-expand Zaradi erotičnih prizorov film 365 dni spominja na uspešnico Petdeset odtenkov sive. FOTO: Profimedia

Film zaradi erotičnih prizorov tako po mnenju kritikov kot gledalcev spominja na film iz leta 2015, narejen po knjižni uspešnici Petdeset odtenkov sive. S to razliko, da so erotični prizori v poljskem filmu za odtenek ali dva še bolj eksplicitni. Igralec je v zadnjih dneh še posebej oblegan in pravi , da se kmalu ne bo več mogel mirno sprehajati po ulicah. Kot je v nedavnem pogovoru z oboževalci na Instagramu dejal, je zelo hvaležen za vso ljubezen, ki mu jo izkazujejo in da ga njihova naklonjenost ne moti. Ob koncu jim je namenil nekaj spodbudnih besed in jih pozval, naj nikoli ne nehajo sanjati: "Vedno verjemite v svoje sanje in če verjamete vanje in na tem trdo delate, da jih uresničite, vam bo uspelo."

icon-expand Michele Morrone je ta hip eden najbolj obleganih igralcev. FOTO: Profimedia

Ne le igralec, ampak tudi glasbenik Michele Morrone ima poleg igralskega talenta tudi posluh za glasbo. Postavni Italijan igra kitaro in poje. Na valentinovo je izdal svoj prvi album Dark Room,na katerem najdemo 10 pesmi. Vse pesmi je prejšnji mesec naložil tudi na svoj kanal na YouTubu. Še pred uradnim izidom filma 365 dni je januarja objavil video za naslovno pesem filma Feel It, vanj pa je vključil tudi prizore iz filma. Do danes je video zabeležil že več kot 22 milijonov ogledov. Poleg omenjene pesmi lahko v filmu slišite še tri njegove pesmi Watch Me Burn, Dark Room in Hard for Me.

Umik filma zaradi kontroverzne vsebine?

icon-expand Michele Morrone FOTO: Profimedia

Film365 dni v zadnjih tednih dviguje veliko prahu, saj naj bi po mnenju mnogih bil največji problem že sam scenarij, ki spodbuja ugrabitev in trgovanje z ljudmi to pa zapakira v nekakšno ljubezensko zgodbo. Na ameriški spletni strani Rotten Tomatoes (agregator recenzij filmskih kritikov, objavljenih v drugih medijih) si je film prislužil oceno 0. Recenzentka Varietyja Jessica Kiang je za film dejala, da je "grozen, politično vprašljiv in na trenutke smešen". Pri Guardianu so film označili kot "mehki pornofilm, ki ga ljudje ne morejo nehati gledati", pri Atlantic pa so zapisali, da gre za "Netflixov prvi poletni hit". Vsebina filma je močno zmotila tudi britansko pevko Duffy, ki je februarja razkrila, da je bila ugrabljena in večkrat posiljena. Ta je v odprtem pismu, ki ga je naslovila na izvršnega direktorja Netflixa Reeda Hastingsa, zahtevala, da se film umakne, ker "postavlja v ospredje brutalno realnost trgovine z ljudmi za namen spolnega izkoriščanja, ugrabitev in posilstvo" ter da to ne bi smela biti nikakršna oblika zabave. Med drugim je bila jezna, ker se s ponujanjem takšne vsebine ne zavedajo, kako resne so te teme in kako nevarno lahko to postane. Dejala je, da je opazila, da so nekatere ženske po ogledu filma glavnega igralca prijazno prosile, da jih ugrabi. "Tragično je, da žrtve trgovine z ljudmi in ugrabitev niso opažene, vendar pa se v filmu 365 dni njihovo trpljenje prelevi v "erotično dramo ", kot jo opisuje Netflix," je nemočno dejala.

Film 365 dni bo dobil nadaljevanje! Film, ki so ga snemali na Poljskem in v Italiji, je posnet po istoimenski knjigi, avtoriceBlanke Lipińske. Ta je napisala trilogijo, zato je bilo samo vprašanje, ali bo film dobil nadaljevanje. Odgovore pa si želijo tudi gledalci, saj ima film odprti konec.

icon-expand Michele Morrone je zaslovel z vlogo v erotični drami 365 dni. FOTO: Profimedia

Simpatični 29-letni Morrone je v zadnjem pogovoru v živo na Instagramu oboževalcem sporočil veselo novico, da naj se pripravijo na drugi del. Zaradi pandemije Covida-19 so snemanje žal morali preložiti, a pogovori potekajo. Zdaj pa ostaja samo še vprašanje, kdaj bo drugi tel težko pričakovanega filma ugledal luči sveta.