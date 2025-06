Kdo je Lauren Sanchez?

Vse oči so že več tednov, predvsem pa zadnje dni, uprte v enega najbogatejših zemljanov Jeffa Bezosa in njegovo partnerico Lauren Sanchez . Par je - ob družbi kopice svetovnih zvezd - trenutno v bližnjih Benetkah, kjer sta se tudi poročila.

Jeff Bezos in Lauren Sanchez

61-letni Bezos, ki je ustanovil podjetji Amazon in Blue Origin ter je med drugim lastnik časopisa The Washington Post , je po ocenah Forbesa tretji najbogatejši človek na svetu. V gospodarstvu, pa tudi svetu zabave, je poznan že desetletja, kdo pa je njegova partnerica? Čeprav manj znana kot njen bodoči mož, Sanchezova ni novinka v svetu slavnih.

Sanchezova, rojena leta 1969 v ameriški zvezni državi Nova Mehika, je odraščala v Kaliforniji. Kot je povedala leta 2017, so v njenem otroštvu živeli v pomanjkanju. "Spala sem na zadnjih sedežih babičinega avtomobila, medtem ko je čistila hiše," je povedala tedaj.

Sprva je želela postati stevardesa, a je nato vpisala študij novinarstva. Kot novinarka in voditeljica je med drugim delovala na televizijah, kot so Fox Sports Net, Extra in Good day LA. V stroki je kmalu postala znan obraz - leta 1999 je med drugim prejela nagrado emmy.