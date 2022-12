Kdo je mama Diddyjeve hčekre Love?

Sean Combs , bolj znan pod umetniškim imenom Diddy , je pred kratkim svetu nepričakovano sporočil, da se je njegova družinica povečala za deklico po imenu Love . Ker ni razkril identitete mame dojenčice, so se sprva celo pojavila namigovanja o tem, da je raper postal dedek, saj je njegovi sinovi stari 24, 28 in 31 let.

Nekaj dni kasnje pa je portal TMZ razkril identiteto dekličine mame. To je 28-letna Dana Tran , specialistka za kibernetsko varnost. Podatke o ženski, ki je raperju rodila sedmega otroka, je portal našel v rojstnem listu dojenčice, ki še razkriva, da se je malčica rodila že 15. oktobra v Kaliforniji, a sta starša o njenem rojstvu molčala. Tranova je pred kratkim celo izbrisala svoje račune na družbenih omrežjih. Več informacij o tem, v kakšnem razmerju sta bila Diddy in Dana ni jasno.

Diddy je v soboto na svojem Twitter profilu delil novico o prihodu nove članice družine. "Tako blagoslovljen sem! Dobrodošla moja deklica," je zapisal 53-letni glasbenik in dodal: "Mama Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D'Lila, Jessie in jaz te imamo zelo radi!"

Glasbenik je sicer že oče šestih otrok, vključno z 31-letnim sinom Quincyjem Taylorjem Brownom, ki ga je posvojil, ko je bil v zvezi z otrokovo pokojno mamo Kim Porter, ki je umrla zaradi pljučnice leta 2018, stara 47 let. Ima še 28-letnega sina Justina Diorja, 24-letnega Kinga, 16-letno Chance Combs in 15-letni dvojčici D'Lilo Star in Jessie James. Trenutno naj bi se videval z raperko in članico City Girls Yung Miami.