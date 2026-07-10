Kdo je Mbappéjeva domnevna boljša polovica?

Ester Expósito je španska igralka, najbolj znana po glavni vlogi v najstniški seriji Elite. Govorice, da sta skupaj, krožijo vse od začetka leta, ko si je zvezdnica meseca marca s tribun ogledala obračun med ekipama Real Madrid in Atletico Madrid. Aprila so ju nato opazili na kegljišču v Parizu, maja pa na jahti na Sardiniji. Pred začetkom mundiala sta bila junija v objektiv ujeta tudi na Ibizi.

Rodila se je 26. januarja 2000 in je stara 26 let, dve manj kot nogometaš, ki je na svet prijokal 20. decembra 1998 in bo čez nekaj mesecev dopolnil 28 let. Španka, rojena v Madridu, je v igralske vode stopila že kot deklica, najprej v gledaliških produkcijah, nato pa v televizijskih serijah in filmih.

Leta 2020 je v pogovoru z Oprah Daily dejala, da ji je serija Elite popolnoma spremenila življenje. "Čeprav sem pred tem že posnela dva filma in sodelovala v drugih serijah, je uspeh Elite očitno ustvaril nekaj, kar je v moji karieri pomenilo, da so ljudje po vsem svetu zdaj vedeli, kdo sem."

Ester je bila leta 2025 razglašena za globalno ambasadorko španske modne znamke Desigual, sodeluje pa tudi z blagovnimi znamkami, kot sta YSL Beauty in Bvlgari, kot ambasadorka njihovih luksuznih dišav, ličil in nakita. Na Instagramu ima več kot 24 milijonov sledilcev.

Tako Ester kot Mbappé ljubezensko življenje skrbno skrivata pred očmi javnosti in javno še nista potrdila, da sta skupaj.