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Tuja scena

Kdo je Mbappéjeva domnevna boljša polovica?

Pariz, 10. 07. 2026 09.55 pred 59 minutami 2 min branja 6

Avtor:
E.M.
Ester Expósito

Kylian Mbappé je s francosko reprezentanco uspešno obračunal proti Maroku in se uvrstil v naslednji krog tekmovanja. O enem največjih zvezdnikov tega svetovnega prvenstva v nogometu je bilo prelitega že veliko črnila, tudi v zvezi z njegovim ljubezenskim življenjem. Vse namreč zanima, kdo je igralka, ki naj bi bila njegova domnevna partnerka.

Ester Expósito je španska igralka, najbolj znana po glavni vlogi v najstniški seriji Elite. Govorice, da sta skupaj, krožijo vse od začetka leta, ko si je zvezdnica meseca marca s tribun ogledala obračun med ekipama Real Madrid in Atletico Madrid. Aprila so ju nato opazili na kegljišču v Parizu, maja pa na jahti na Sardiniji. Pred začetkom mundiala sta bila junija v objektiv ujeta tudi na Ibizi.

Ester Expósito
Ester Expósito
FOTO: AP

Rodila se je 26. januarja 2000 in je stara 26 let, dve manj kot nogometaš, ki je na svet prijokal 20. decembra 1998 in bo čez nekaj mesecev dopolnil 28 let. Španka, rojena v Madridu, je v igralske vode stopila že kot deklica, najprej v gledaliških produkcijah, nato pa v televizijskih serijah in filmih.

Leta 2020 je v pogovoru z Oprah Daily dejala, da ji je serija Elite popolnoma spremenila življenje. "Čeprav sem pred tem že posnela dva filma in sodelovala v drugih serijah, je uspeh Elite očitno ustvaril nekaj, kar je v moji karieri pomenilo, da so ljudje po vsem svetu zdaj vedeli, kdo sem."

Ester je bila leta 2025 razglašena za globalno ambasadorko španske modne znamke Desigual, sodeluje pa tudi z blagovnimi znamkami, kot sta YSL Beauty in Bvlgari, kot ambasadorka njihovih luksuznih dišav, ličil in nakita. Na Instagramu ima več kot 24 milijonov sledilcev.

Tako Ester kot Mbappé ljubezensko življenje skrbno skrivata pred očmi javnosti in javno še nista potrdila, da sta skupaj.

Razlagalnik

Serija 'Elite' je španska najstniška dramska serija, ki jo je producirala platforma Netflix. Zgodba spremlja življenja učencev v ekskluzivni zasebni šoli v Španiji, kjer se prepletajo skrivnosti, družbeni razredi, ljubezenski trikotniki in kriminalni dogodki. Serija je postala globalni fenomen zaradi svojega drznega pristopa k obravnavi tem, kot so razlike med bogatimi in revnimi, identiteta, spolnost in vpliv družbenih medijev na mlade.

Vloga globalne ambasadorke je strateško sodelovanje med znano osebnostjo in blagovno znamko. Ambasadorka s svojo podobo, ugledom in vplivom na družbenih omrežjih predstavlja vrednote podjetja na mednarodni ravni. Takšna oseba se pojavlja v reklamnih kampanjah, na prestižnih dogodkih in v medijih, s čimer pomaga znamki pri utrjevanju prepoznavnosti, privabljanju novih kupcev in ustvarjanju želene identitete v očeh javnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Ester Expósito Kylian Mbappé zveza nogomet svetovno prvenstvo

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KOMENTARJI6

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Yon Dan
10. 07. 2026 10.53
Bistvo je, če je ženska, ali ne, ker prejšnja ni bila.
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+1
1 0
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
10. 07. 2026 10.52
infantina...ljubice so pa sodniki 🤣🤣🤣
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+1
1 0
Sir Oliver
10. 07. 2026 10.49
Jasno je tudi njemu, bela je lepa barva.
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+2
2 0
Morgoth
10. 07. 2026 10.43
Si ne more najti ene iz svoje vrste?
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+5
5 0
bu?e24 1
10. 07. 2026 10.24
Kaj a bojo pol izraelci ubil trumpa pa tako dober gojim je
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+3
3 0
SpamEx
10. 07. 2026 10.38
sicer sem proti maščevanju. ampak v tem primeru naredim izjemo ker si oranžni to zasluži
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+1
2 1
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