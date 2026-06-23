Kdo je nekdanja nogometašica, ki greje Haalandovo srce?

Norveški nogometni zvezdnik Erling Haaland je Isabel Haugseng Johansen spoznal že v otroštvu. Oba sta igrala za isti nogometni klub, v zvezo pa sta vstopila kar nekaj let pozneje. Skupaj sta od leta 2021, tri leta pozneje pa sta povila svojega prvega otroka. Partnerja svoje družinsko življenje skrbno ohranjata stran od oči javnosti, kljub temu pa Isabel Haalanda pogosto podpira na njegovih tekmah.

Oktobra lani sta v posnetku, objavljenem na spletni platformi YouTube, povedala, kako se je njuna skupna zgodba začela. "Tudi ona je igrala nogomet. Tako sva se spoznala in vse to. Lepo je, ker razume nogomet," je dejal Haaland, ki je priznal, da je prvi korak v ljubezni naredila njegova boljša polovica.

"Poslala mi je sporočilo. Igrala je v istem klubu kot jaz. Ona se je zanimala zame. Jaz nisem bil tisti, ki se je zanimal zanjo. Ona se spomni veliko trenutkov, ko me je videvala, ko sva bila mlajša, jaz pa ne," je dejal, Isabel pa je dodala, da verjame, da je bilo njuno srečanje "usoda".

22-letnica, ki je nogometno kariero pustila za seboj, je v preteklem letu spregovorila o svojih letih z žogo: "Če sem iskrena, nisem bila najboljša v preigravanju in podobnih stvareh. Moja prednost je bila hitrost. Veliko sem tekla. Zelo pogrešam nogomet."