Kdo je nekdanja nogometašica, ki greje Haalandovo srce?

Norveški nogometni zvezdnik Erling Haaland je Isabel Haugseng Johansen spoznal že v otroštvu. Oba sta igrala za isti nogometni klub, v zvezo pa sta vstopila kar nekaj let pozneje. Skupaj sta od leta 2021, tri leta pozneje pa sta povila svojega prvega otroka. Partnerja svoje družinsko življenje skrbno ohranjata stran od oči javnosti, kljub temu pa Isabel Haalanda pogosto podpira na njegovih tekmah.
Oktobra lani sta v posnetku, objavljenem na spletni platformi YouTube, povedala, kako se je njuna skupna zgodba začela. "Tudi ona je igrala nogomet. Tako sva se spoznala in vse to. Lepo je, ker razume nogomet," je dejal Haaland, ki je priznal, da je prvi korak v ljubezni naredila njegova boljša polovica.
"Poslala mi je sporočilo. Igrala je v istem klubu kot jaz. Ona se je zanimala zame. Jaz nisem bil tisti, ki se je zanimal zanjo. Ona se spomni veliko trenutkov, ko me je videvala, ko sva bila mlajša, jaz pa ne," je dejal, Isabel pa je dodala, da verjame, da je bilo njuno srečanje "usoda".
22-letnica, ki je nogometno kariero pustila za seboj, je v preteklem letu spregovorila o svojih letih z žogo: "Če sem iskrena, nisem bila najboljša v preigravanju in podobnih stvareh. Moja prednost je bila hitrost. Veliko sem tekla. Zelo pogrešam nogomet."
Haaland je spregovoril tudi o tem, kako ga je rojstvo sina spremenilo. "Lahko si fizično pripravljen, vendar moraš biti pripravljen tudi mentalno. In iskreno, otrok me je naredil še boljšega, ker se zdaj od nogometa odklopim bolj kot kadar koli prej." Dodal je: "Ko sem bil mlajši, sem ves čas razmišljal o nogometu in skrbel za različne stvari. Zdaj, ko pridem domov, se še bolj sprostim. Mislim, da se moram za to zahvaliti svojemu sinu."
Nogometni zvezdnik je razkril, da z boljšo polovico prosti čas pogosto preživljata doma ob domači hrani in videoigrah. "Jaz kuham. To ji bo verjetno malo nerodno slišati, ampak rada igra videoigre. Skupaj igrava Minecraft. Gradiva hiše in podobno. Ali pa greva domov v Bryne in naročiva kebab." Par pa ne uživa le v mirnih večerih doma, temveč tudi v družabnih dogodkih. Avgusta 2024 sta bila fotografirana na podelitvi nagrad PFA v Manchestru. Manj kot leto dni pozneje, julija 2025, pa so ju opazili na modni reviji znamke Dolce & Gabbana v Rimu.
Bryne je mesto na jugozahodu Norveške, ki je znano predvsem kot rojstni kraj Erlinga Haalanda. Leži v občini Time in ima pomembno vlogo v norveški nogometni zgodovini, saj je tamkajšnji klub Bryne FK eden najstarejših in najbolj prepoznavnih klubov v regiji, kjer je svojo pot začel tudi Haaland.
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