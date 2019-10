Kdo je njena televizijska dvojčica?

V čevlje dvojčic je stopila izjemna mehiška igralka Sandra Ečeveria, ki je dokazala, da nobena vloga zanjo ni prevelika. Za Sandro je bilo snemanje velik izziv, saj je morala prizore, v katerih dvojčici hkrati nastopata, odigrati večkrat, in sicer s pomočjo dvojnice. Za njo se je skrivala talentirana igralka in pevkaCaro Cano, ki so jo gledalci lahko videli le od zadaj.

"Kako lepi so bili te dnevi snemanja. Veseli me, da sem imela priložnost delati s to lepo in nadarjeno osebo," je pod skupno fotografijo zapisala Caro Cano.