Kdo je novi fant Taylor Swift?

Če je zadnja leta tuje medije zabavnih vsebin polnilo kaj, so to zagotovo informacije o fantih, ki jih izbira Taylor Swift. Na njenem seznamu se je znašlo kar nekaj najbolj zaželenih moških iz glasbenih in tudi igralskih voda, tokrat pa se je zapletla s športnikom. Kdo je Travis Kelce, s katerim so jo zalotili pretekli vikend?

Zadnjih nekaj dni se pojavlja kar nekaj člankov o Taylor Swift in njeni novi potencialni simpatiji, športniku Travisu Kelceu. Govorice so postale še glasnejše po preteklem vikendu, ko so jo na tekmi ameriškega nogometa videli v družbi Travisove mame. Je pa v preteklih dneh o Travisu spregovoril tudi njegov brat, ki je za ameriške medije povedal, da 33-letni športnik v zadnjem času 'kar cveti'.

Travis Kelce

"Ne vem veliko o Travisovem ljubezenskem življenju, ampak mislim, da je zelo srečen in mislim, da se med njima zagotovo nekaj dogaja," je povedal športnikov brat Jason ter dodal, da ne ve, kaj točno se plete med športnikom in glasbenico, da pa je več kot očitno, da se ima brat zelo lepo. Taylor in Travisova mama sta se med tekmo na velikem zaslonu sredi stadiona pokazali kar nekajkrat in vsakič, ko je občinstvo na zaslonu videlo Taylor, se je stadion stresel od krikov, navdušenja in glasnega navijanja. No, tudi Taylor je pokazala cel spekter čustev. Na tekmi je bilo videti, da jo spremlja zelo pozorno in da več kot očitno navija za Travisovo ekipo Kansas City Chiefs. Uradno Taylor in Travis zveze sicer nista potrdila, a pevkini oboževalci so navdušeni, da je očitno spet zaljubljena.

Taylor Swift v družbi Travisove mame.

Travis naredil prvi korak Taylor in Travis sta se spoznala, ko je športnik pevki želel dati svojo številko na njenem koncertu v New Yorku, ki ga je imela v okviru svoje izjemno odmevne turneje Eras Tour. Dvakratni prvak Super Bowla je odkril, da je želel Taylor dati 'zapestnico prijateljstva' (oboževalci Taylor si na njenem koncertu izmenjujejo t. i. zapestnice prijateljstva, op. a.) in svojo telefonsko številko, še preden je imela koncert v njegovem domačem kraju, Kansasu. "Malo sem bil razočaran, ko sem izvedel, da Taylor niti pred niti po koncertu ne govori z nikomer, saj mora paziti na svoj glas za vseh 44 pesmi, ki jih zapoje," je takrat povedal Travis: "Malo sem bil jezen, ker ji nisem mogel dati zapestnice, ki sem jo naredil zanjo." Neimenovani viri pa so za tuje medije povedali, da sta se zvezdnika vseeno spoznala v New Yorku, kjer si je Travis tudi ogledal njen koncert.

Kdo sploh je Travis Kelce? Travis je ameriški nogomet igral že med študijem, in sicer na Fakulteti Cincinnati med letoma 2008 in 2012. Pozneje so ga vpoklicali v ekipo Kansas City Chiefs, kjer igra še dandanes. Travis ima z njimi pogodbo, za katero v štirih letih zasluži vrtoglavih 60 milijonov evrov. Kelce je zmagal na dveh Super Bowlih in je bil štirikrat imenovan v ekipo All-Pro, v ekipo najbolj koristnih igralcev lige NFL. Bivša ga je pustila, ker je bil preveč škrt Zvezdnik ameriškega nogometa je sicer sveže samski, saj je pred kratkim končal dolgoletno zvezo z manekenko Kaylo Nicole, s katero je bil v zvezi kar pet let. Po njunem razhodu je za medije spregovorila Kaylina prijateljica, ki je povedala, da se je njuno razmerje končalo tudi zato, ker naj bi bil Travis izjemno škrt. "Njuna zveza je za vedno končana. Ni šlo za kakšno prevaro, šlo je za škrtost Travisa Kelcea," je povedala manekenkina prijateljica: "Travis je tako škrt, da jo je na začetku njune zveze prisilil, da mu dokaže, da ni z njim zaradi denarja in da je drugačna od ostalih deklet. Morala je plačevati polovico računov, tako doma kot takrat, ko sta šla kam na večerjo ali na potovanja. Dal ji je 100 dolarjev. Ja, 100 dolarjev v več kot treh letih," je prijateljica povedala za People.

Travis Kelce v družbi bivše, Kayle Nicole

Travis med ženskami od nekdaj zelo priljubljen Kelce je znan tudi po sodelovanju v resničnostnem šovu Catching Kelce (Ujeti Kelcea, op. a.), kamor se je prijavilo 50 deklet, da bi osvojile njegovo srce. Nekakšna različica Sanjskega moškega, bi lahko rekli. Kelce je dekleta peljal na najrazličnejše zmenke, od koncertov do voženj s helikopterjem in večerij na jahti. Kar dekleta ne vedo, je to, da sem jaz prav toliko živčen, kot so one, je v šovu povedal Kelce. Šov je po osmih epizodah odpovedan in nikoli več ni ugledal luči sveta. Kelce je marca vodil priljubljeno oddajo Saturday Night Live, kjer se je v monologu posmehoval lastnemu šovu. "To je bilo kot Sanjski moški, s to razliko, da sem namesto vrtnic dekletom delil nogometne žoge."

Pevkina priljubljenost pomagala tudi njegovi karieri Tik Tok so preplavili videi, kjer ženske svojim fantom ali možem rečejo: 'Kaj ni super, da je Taylor Swift zdaj nekemu športniku pomagala pri njegovi karieri, ker je ona tako znana, da zdaj zaradi nje vsi vedo, kdo je on?' Zaradi Travisove izjemne športne kariere, ki jo je zgradil, so njihovi partnerji več kot ogroženi in se, nekateri, celo spustijo v prepir s svojo izbranko ter branijo pomembnost Travisa ter da Taylor nima nič z njegovo priljubljenostjo in bogastvom, ki ga je ustvaril sam. To seveda drži. Travis ima izjemno zavidljivo kariero in 60 milijonov evrov ni zanemarljivih, dejstvo pa je, da je tudi njegova povezava s Taylor pripomogla k njegovi vrednosti. Kako? Odkar so ga povezali s Taylor in odkar so ju posneli, da skupaj zapuščata tekmo v Kansasu, ki si jo je Taylor ogledala z njegovo mamo, se je v 24 urah spremenilo kar nekaj stvari: na družbenih omrežjih je dobil več kot 300 tisoč novih sledilcev, prodaja dresov z njegovim imenom je skočila za 400 odstotkov, poleg tega pa se je novemu dekletu moral tako zelo dokazati, da je tudi na zadnji tekmi navdušil s svojim nastopom.