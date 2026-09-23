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Kdo je oseba, ki jo je Dolly Parton želela ob sebi, ko je umirala?

Nashville, 23. 09. 2026 18.39 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Dolly Parton

Dolly Parton je le eni osebi dovolila, da je ob njej, ko je umirala, in to je bila Cheryl Riddle, njena dolgoletna umetnica ličenja, ki je skrbela tudi za zvezdničino lasuljo. Pevkina poslednja želja je bila, da v zadnjih trenutkih življenja ni nikogar ob njej, ki bi jo videl v takem stanju, so za TMZ povedali viri.

Dolly Parton je celo življenje skrbela za svojo javno podobo, h kateri je v prvi vrsti prištevala svoj videz. Prav zato je bila pevkina želja, da je ob njej v zadnjih trenutkih življenja stilistka Cheryl Riddle, ki je skrbela za zvezdničino lasuljo in vedno naličen obraz. Kot je za TMZ dejal vir, je 10-kratna dobitnica grammyja želela biti videti urejena tudi po smrti. Ker je imela odprto krsto, je morala Riddle svoje delo dobro opraviti.

Dolly Parton
Dolly Parton
FOTO: Profimedia

Dan pred smrtjo naj bi jo obiskal tudi nečak, Bryan Seaver, ki je bil takrat še vodja njene varnostne ekipe. Takrat naj bi mu teta povedala, da si želi, da je on tisti, ki javnosti prvi sporoči, da je umrla, ta pa je svoj govor nato posnel v njenem studiu.

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Ko je umirala, ob njej ni bilo družinskih članov, ker zvezdnica tega ni dovolila. Dolly je umrla 25. avgusta po bitki z rakom, stara 80 let. Pred smrtjo je bila hospitalizirana v bolnišnici v Nashvillu, ker je imela težave z ledvicami in avtoimunsko boleznijo. Od nje so se poslovili na zasebni pogrebni slovesnosti in jo pokopali ob možu.

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