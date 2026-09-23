Kdo je oseba, ki jo je Dolly Parton želela ob sebi, ko je umirala?

Dolly Parton je celo življenje skrbela za svojo javno podobo, h kateri je v prvi vrsti prištevala svoj videz. Prav zato je bila pevkina želja, da je ob njej v zadnjih trenutkih življenja stilistka Cheryl Riddle, ki je skrbela za zvezdničino lasuljo in vedno naličen obraz. Kot je za TMZ dejal vir, je 10-kratna dobitnica grammyja želela biti videti urejena tudi po smrti. Ker je imela odprto krsto, je morala Riddle svoje delo dobro opraviti.

Dolly Parton FOTO: Profimedia

Dan pred smrtjo naj bi jo obiskal tudi nečak, Bryan Seaver, ki je bil takrat še vodja njene varnostne ekipe. Takrat naj bi mu teta povedala, da si želi, da je on tisti, ki javnosti prvi sporoči, da je umrla, ta pa je svoj govor nato posnel v njenem studiu.