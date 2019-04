34-letna Britanka Gemma Atkinson, ki jo večina pozna po serijah kot sta Hollyoaks in Emmerdale, ter plesnem šovu Strictly Come Dancing, britanski različici šova Zvezde plešejo, in njen partner Gorka Márquez v kratkem pričajujeta prvega otroka.

Navdušenka nad fitnesom, ki je konec lanskega leta izdala tudi knjigo za fit telo, se je na Instagramu "pohvalila", da je pojedla veliko jajc in da se zdaj tudi počuti nekako tako. "Kdo je pojedel vsa jajca?! Prva velika noč, ko dejansko izgledam kot velikonočno jajce in sem si prekleto všeč!" je ob fotografiji v seksi črni obleki zapisala lepotička.