Kdo je Bryan Randall, partner ameriške igralke Sandre Bullock?

54-letna igralka Sandra Bullock je vsekakor ena izmed ljubljenk tako ameriških kot svetovnih gledalcev, ki je v svoji dolgoletni karieri nanizala zavidljivo število filmskih uspešnic. In čeprav je njeno karierno področje uspešno ter cvetoče, pa enako ne moremo trditi za njeno preteklo ljubezensko življenje. Igralka je bila namreč od leta 2005 do leta 2010 poročena z medijsko osebnostjo Jessejem Jamesom, njun zakon pa se je končal precej odmevno – z Jamesovo prevaro, za kar je slednji požel tudi niz negativnih komentarjev s strani vseh Sandrinih oboževalcev.

Leta 2015, pet let po ločitvi, pa je na Sandrino ljubezensko življenje posijalo sonce in to na prav romantičen, celo filmski način. Ko je njen posvojeni sin, danes devetletni Louis Bardo Bullock, praznoval svoj rojstni dan, je bil na praznovanje povabljen tudi profesionalni fotograf, katerega zadolžitev je bila za vedno ovekovečiti prijeten družinski dan. Šlo je za Bryana Randalla, ki je sicer strokovnjak na področju fotografiranja otroških portretov in popotniških fotografij. Iskrica med priznanim losangeleškim fotografom in igralko je nemudoma preskočila, z razmerjem pa sta začela leta 2015. Čeprav je Bullockova precej skrivnostna, kar se tiče njenega zasebnega življenja, pa so tujim medijem drugi viri zaupali, kakšen je njen trenutni partner. Eden takšnih virov je tudi mama Randallove nekdanje partnerke, Mia St. John, ki je fotografa opisala z besedami: ''Je norčav, zabaven in mlad po srcu. Je svobodnjak, ki mu ne bi moglo biti manj mar za denar ... Preživeti bi znal tudi, če bi imel v lasti le kos zemljišča. Z otroki je neverjeten, zelo jih ima rad. Vsi smo srečni zanj in njegovo razmerje.''