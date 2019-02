Kdo je skrivnostna lepotica, ki je izstopala na Neymarjevi rojstnodnevni zabavi?

Brazilski nogometaš Neymar da Silva Santos Júnior , ki igra za francoski nogometni klub Paris Saint-Germain, je v središču Pariza pred kratkim praznoval svoj 27. rojstni dan. Na praznovanje je povabil soigralce in prijatelje ter njihove boljše polovice, manjkalo pa niti dih jemajočih lepotic, ki so dodale končno piko na i.

Zabava je nosila naziv 'Neymar Jr's Nuit Rouge', 'dress code' pa so bila oblačila v odtenkih črne in rdeče barve. Neymarjeva modna izbira je bila sestavljena iz črne majice, rdečega suknjiča, črnega klobuka ter kopice nakita v srebrnem odtenku. Bolj kot Neymar in sama zabava pa je pozornost fotografov pritegnila temnopolta dolgonoga lepotica, ki se je zabave udeležila brez spremstva.