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Kdo je skrivnostna svetlolaska, ki je večerjala z Dončićem in Lakersi?

Ljubljana, 21. 08. 2026 09.34 pred 2 urama 2 min branja 47

Avtor:
K.Z.
Z Lakersi je v središču Ljubljane večerjala tudi Lara Beth Seager.

Luka Dončić je svoje moštvo Los Angeles Lakers na priprave za novo sezono lige NBA pripeljal kar v Ljubljano, košarkarje pa vse od pristanka na Brniku spremljajo tudi oboževalci in fotografi. Naša sta jih v objektive ujela pred sinočnjo večerjo v središču prestolnice, kjer se jim je pridružila tudi svetlolaska, ki je pritegnila veliko pozornosti.

Kdo je svetlolaska, ki je v središču Ljubljane večerjala z Luko Dončićem in njegovimi soigralci Los Angeles Lakers? Lara Beth Seager. Strokovnjakinja za menedžment, znamčenje in poslovne strategije z več kot 25 leti izkušenj. Pred leti je bila Dončićeva osebna asistentka, sedaj pa je glavna direktorica njegove blagovne znamke in hkrati oseba, na nasvet in podporo katere se zanaša pri sprejemanju vseh večjih odločitev.

Luka Dončić in Lara Beth Seager sodelujeta že več let.
Luka Dončić in Lara Beth Seager sodelujeta že več let.
FOTO: Profimedia

V Dončićevi družbi jo opažajo zelo pogosto. Z njim je bila v Dallasu, z njim je prišla v Los Angeles in z njim je pripotovala v Slovenijo, kjer gosti svoje soigralce, za katere je pripravil aktivnosti in zabave poln vikend, med katerim naj bi se kot ekipa povezali in to v novi sezoni, kjer bo moštvo na parket stopilo v spremenjeni postavi, pokazali tudi na igrišču.

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Kot je ob Dončićevem prestopu za Sports Business Journal poročal Tom Friend, je bila Seagerjeva tista, ki je našega košarkarskega asa obvestila o menjavi, v telefonskem klicu pa naj bi mu dejala: "Vedno si sanjal o igranju košarke na najvišji ravni, zdaj si pod najmočnejšimi žarometi, pri Lakersih. Postal boš prvi evropski igralec, ki bo obraz franšize številka ena."

Imela je prav. Sedaj 47-letnica si je izkušnje najprej nabirala v glasbeni industriji s skupino NSYNC, ko je prestopila v šport, pa je sodelovala s hokejistom Mikom Modanom, nato z Dirkom Nowitzkim, leta 2020 pa je v roke dobila Dončića. Ta ni le njena stranka, kot je nekoč dejala, je njen brat. In kot starejša sestra, ki je odraščala s 36 brati in sestrami, ki sta jih skozi leta posvojila in vzgojila njena starša, dobro ve, kako poskrbeti za nekoga drugega.

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Z Lakersi v Ljubljani sta z Luko znova dokazala, da razmišljata širše. Za ekipo, za njegovo domovino in nenazadnje zanj. Da je postal prvi obraz najbolj znane košarkarske franšize na svetu, njegovo ime pa poznajo na praktično vsakem koščku tega planeta.

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KOMENTARJI47

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Sarko Sarko
21. 08. 2026 11.36
a veliki fan golob s priveskom se je že kaj pokazal. sedaj ne
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+1
1 0
bos.lo
21. 08. 2026 11.36
lušna in pametna ženska...
Odgovori
0 0
jafalical
21. 08. 2026 11.31
punca je sposobna, in vse pohvale.Imel jo je v poslovnem delu tudi Dirk Nowitzki in verjetno mu jo je priporocal.Punca,kot je Lara Beth Seager ze ve kako se hodi v poslovnem svetu, ko Luka se blizu ni bilo in ni pa ena tistih, ki bi kar skozi rjuhe obdelovala svoje kliente in tud Luka ni tolk neumne glave, da bi si to umisljal, mesal.Sta zgleda dobra poslovna partnerja, kot dobra prijatelja in to ne pomeni, kot pisejo nekateri....
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+4
5 1
Amor Fati
21. 08. 2026 11.35
Isto pravijo za Rachel Nichols z Espna, čeprav govorice, ki krozijo o njej trdijo ravno nasprotno, da si da duška s košarkarji.
Odgovori
0 0
Marck
21. 08. 2026 11.30
Samo preseravanje....
Odgovori
+0
1 1
Kucel
21. 08. 2026 11.30
Naj pride čimprej ponedeljek, da bo prostor še za kakšno drugo novico. Ali naj se odpre nov portal 24doncicur.
Odgovori
+0
2 2
Galaktik111
21. 08. 2026 11.34
Potem bodo zopet Hrvate dalje nabijali.
Odgovori
-1
0 1
travc
21. 08. 2026 11.28
Polno bolnih komentarjev.
Odgovori
+0
2 2
cekinar
21. 08. 2026 11.24
ma ne me basat ,starša te punce sta še posvojila 36 otrok?a sta miljarderja ,da sta vse lahko vzgojila in vzdrževala vse? dobro nekje v Afriki bi še razumel ,ampak v L.A. pa ni poceni šport imet toliko otrok..
Odgovori
+1
3 2
Bassettt
21. 08. 2026 11.30
… in kaj te moti? Spoštovanja vredno ne le odločitev za to, ampak predvsem proces odraščanja, zorenja in da jim je uspelo
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+2
3 1
biggbrader
21. 08. 2026 11.21
Luka rabi eno "pravo mamo"; da mu razloži poanto življenja.
Odgovori
-1
3 4
MojsterSplinter
21. 08. 2026 11.25
Otroke ima. Bi si mislil, da je dojel, ampak očitno ni.
Odgovori
-1
2 3
a res1
21. 08. 2026 11.15
Vse jasno...
Odgovori
+0
2 2
luckyss.1
21. 08. 2026 11.15
Sem mislu, da je pa Novakova Tinka iz Ambrusa.
Odgovori
+2
3 1
Komentator aligator
21. 08. 2026 11.14
Da ma še ata Dončič nekaj od obiska.
Odgovori
+2
3 1
GUNDABAD
21. 08. 2026 11.10
Lepa
Odgovori
+1
2 1
paulista
21. 08. 2026 11.09
Ja ima pa dosti naporno delo, cel dan je na nogah, ponoči pa še na kolenih....
Odgovori
+2
7 5
Verus
21. 08. 2026 11.08
Sam ne pisat, da je velika ljubezen, ker čez dve leti bo konec.
Odgovori
+0
2 2
Infiltrator
21. 08. 2026 11.03
Zabavljačica v sobah ,kaj tu ni jasno .....
Odgovori
+6
9 3
Rožle Patriot
21. 08. 2026 11.03
Sponzuruša ... kdo neki le .. !!!
Odgovori
+2
6 4
PIKAPOLONICA1994
21. 08. 2026 11.02
Lady biznis....
Odgovori
+2
3 1
hapiness
21. 08. 2026 10.58
lepa in še pametna ženska
Odgovori
+6
7 1
jablan
21. 08. 2026 11.11
No ja kako ves da je pametna
Odgovori
-2
0 2
Slash
21. 08. 2026 10.57
Bunga, bunga...
Odgovori
+6
10 4
športnik66
21. 08. 2026 10.54
Dobra tale Lara...mmmm
Odgovori
+2
3 1
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