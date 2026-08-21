Kdo je skrivnostna svetlolaska, ki je večerjala z Dončićem in Lakersi?

Kdo je svetlolaska, ki je v središču Ljubljane večerjala z Luko Dončićem in njegovimi soigralci Los Angeles Lakers? Lara Beth Seager. Strokovnjakinja za menedžment, znamčenje in poslovne strategije z več kot 25 leti izkušenj. Pred leti je bila Dončićeva osebna asistentka, sedaj pa je glavna direktorica njegove blagovne znamke in hkrati oseba, na nasvet in podporo katere se zanaša pri sprejemanju vseh večjih odločitev.

Luka Dončić in Lara Beth Seager sodelujeta že več let. FOTO: Profimedia

V Dončićevi družbi jo opažajo zelo pogosto. Z njim je bila v Dallasu, z njim je prišla v Los Angeles in z njim je pripotovala v Slovenijo, kjer gosti svoje soigralce, za katere je pripravil aktivnosti in zabave poln vikend, med katerim naj bi se kot ekipa povezali in to v novi sezoni, kjer bo moštvo na parket stopilo v spremenjeni postavi, pokazali tudi na igrišču.

Kot je ob Dončićevem prestopu za Sports Business Journal poročal Tom Friend, je bila Seagerjeva tista, ki je našega košarkarskega asa obvestila o menjavi, v telefonskem klicu pa naj bi mu dejala: "Vedno si sanjal o igranju košarke na najvišji ravni, zdaj si pod najmočnejšimi žarometi, pri Lakersih. Postal boš prvi evropski igralec, ki bo obraz franšize številka ena."

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Z Lakersi je v središču Ljubljane večerjala tudi Lara Beth Seager. Damjan Žibert

Z Lakersi je v središču Ljubljane večerjala tudi Lara Beth Seager. Damjan Žibert

Z Lakersi je v središču Ljubljane večerjala tudi Lara Beth Seager. Damjan Žibert

Z Lakersi je v središču Ljubljane večerjala tudi Lara Beth Seager. Luka Kotnik







Imela je prav. Sedaj 47-letnica si je izkušnje najprej nabirala v glasbeni industriji s skupino NSYNC, ko je prestopila v šport, pa je sodelovala s hokejistom Mikom Modanom, nato z Dirkom Nowitzkim, leta 2020 pa je v roke dobila Dončića. Ta ni le njena stranka, kot je nekoč dejala, je njen brat. In kot starejša sestra, ki je odraščala s 36 brati in sestrami, ki sta jih skozi leta posvojila in vzgojila njena starša, dobro ve, kako poskrbeti za nekoga drugega.