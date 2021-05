Irina Shayk na kosilu s svojim postavnim trenerjem

Rusko manekenko Irino Shayk, ki ima z nekdanjim partnerjem Bradleyjem Cooperjem hčerko Leo, so paparaci ujeli v družbi skrivnostnega moškega, s katerim sta si privoščila kosilo. In kdo je postaven in netreniran spremljevalec? Gre za njenega osebnega trenerja Jasona Walsha, ki že več let skrbi, da slavna manekenka ostaja v odlični formi.

icon-expand Irina Shayk in Jason Walsh se družita tudi zunaj telovadnice. FOTO: Profimedia

Ruska manekenkaIrina Shayk in Jason Walsh se družita tudi zunaj telovadnice. Fotografi so ju tokrat ujeli, ko sta si v eni od restavracij v New Yorku privoščila kosilo. Ker sta oba nosila sončna očala – Irina pa še zaščitno masko – sta bila na prvi pogled nekoliko neopažena, a fotografi so ju kljub temu prepoznali. Medtem ko je 35-letna Irina nosila udobno športno trenirko in superge, je Jason nosil kavbojke ter majico s kratkimi rokavi.

icon-expand Irina Shayk in njen osebni trener Jason Walsh sta si privoščila kosilo v eni od restavracij v New Yorku. FOTO: Profimedia

Naj omenimo, da Irina in Jason skupaj trenirata že skoraj 10 let, v enem desetletju pa je, kot kaže, njun odnos trener-vaditeljica prerasel v dobro in iskreno prijateljstvo. Jason je oktobra lani s svojimi sledilci na Instagramu delil njun skupen selfi, na katerem jo nosi štuporamo.

Jason je sicer ustanovitelj priljubljene telovadnice Rise Movement, leta 2016 pa je bil v zvezi s pevko in igralko Hilary Duff. Med zvezdniki, ki mu zaupajo in ki z njim pridno trenirajo, so tudi igralci Emma Stone, Chloë Grace Moretz inLiam Hemsworth.