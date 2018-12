Kdo je v resnici ena izmed najlepših žensk na svetu?

Dobili smo letošnjo miss Universe 2018: laskavi naziv je prejela predstavnica Filipinov, Catriona Gray. In kdo je prelestna lepotica v resnici ter kakšno je njeno življenje stran od modnih brvi?

24-letna Catriona Gray je postala prejemnica številnih laskavih lepotnih nazivov FOTO: Profimedia

24-letna Catriona Gray je četrta predstavnica Filipinov, ki je osvojila lepotni naziv miss Universe 2018. Do samega vrha in lastništva prestižne krone se je borila proti 93 lepoticam z vsega sveta in postala tista, ki je najbolj prepričljivo osvojila srca letošnje ocenjevalne komisije, ki so jo prvič sestavljale le predstavnice ženskega spola. In kdo je prelestna lepotica stran od modnih brvi? Catriona Gray ima mešane korenine. Njena mama je Filipinka Normita Magnayon, oče pa Škot Ian Gray, o svojima staršema pa je lepotica med samim tekmovanjem dejala, da sta ji zelo blizu – oče še posebej. Catriona se je rodila v avstralskem mestu Cairns in šolanje preživela na zasebni šoli Trinity Anglican, kasneje pa se je usmerila v poglobljeno izobraževanje na glasbenem področju: v Bostonu je pridobila certifikat iz znanja glasbene teorije, ob vsem tem pa je postala tudi lastnica črnega pasu v borilni veščini Choi Kwang-Do. Ljubezen do glasbe naj bi ji bila prirojena: njena mama je namreč dejala, da je plesala že v trebuhu, sama pa je dodala, da jo je glasba izpolnjevala na način, na kakršen je ni moglo nič drugega. V času šolanja je bila tudi vodilna pevka v šolskem jazz bandu, nato pa se je pri 18. letih odločila, da se preseli na Filipine. Letalsko vozovnico si je 'prislužila' z manekenstvom, na Filipine pa se je preselila, saj je tam želela začeti graditi kariero iz začetka.

Catriona Gray s povezovalcem letošnjega izbora za Miss Universe, Steveom Harveyjem FOTO: Profimedia

Na letošnjem tekmovanju jo je povezovalec dogodka, Steve Harvey, vprašal: ''Če bi lahko napisala pesem o svoji izkušnji tukaj kot miss Universe, kako bi jo poimenovala?'' 24-letnica mu je na zastavljeno vprašanje odgovorila: ''Kot miss Filipinov sem vedno čutila vso ljubezen in podporo filipinskega ljudstva in zdaj imam občutek, kot da so vsi tukaj z mano. Pesem bi poimenovala 'Dvignite svojo zastavo', saj tukaj ne stojim sama ... Tukaj stojim s 104 milijoni Filipincev!'' Stavi na prepoznavno hojo Catriona je dejala, da nikoli ne bi smeli podcenjevati učinka, ki ga ima lahko močna in prepoznavna hoja – predvsem po modni stezi. Sama stavi na tako imenovani ''slow-mo twirl'' oziroma upočasnjen obrat, ki je zelo hitro postal tudi prava spletna senzacija, saj ga je izvedla med hojo v kopalkah in z njim popolnoma navdušila.

Posvečena je dobrodelnosti 24-letnica se ne boji spregovoriti na glas o revščini, ki tepe večino Filipincev: svoje besede pa je podkrepila tudi z dejanji. Ustanovila je dobrodelno organizacijo in jo poimenovalaParaiso: The Bright Beginnings project, prek katere zbira denar za predšolske in šoloobvezne otroke, njena največja želja pa je, da bi uspela zajeziti število revnih.

Je navdušena popotnica in raziskovalka Lepotica med drugim zelo rada potuje, o svojim popotniških izkušnjah pa objavlja tudi zapise na svojem blogu Cat'elle. Do sedaj je izčrpno pisala o svojih potovanjih na Filipine, Kitajsko, v Združene države Amerike in v Vietnam. Pa je ena izmed najlepših žensk na svetu samska? Catriona je v razmerju s 33-letnim igralcem in modelom filipinsko-nemških korenin, Clintom Bondadom, ki jo je spremljal in bodril tudi na večeru finalnega tekmovanja.

Clint je julija letos na svojem Instagramu objavil fotografijo, na kateri je skupaj s Catriono in se ji v zapisu zahvalil za čudovitih šest let razmerja.