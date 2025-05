Kdo je voditeljica Evrovizije, ki se je zaradi sekte razšla z Erosom Ramazzottijem?

OGLAS

Prvi in drugi polfinalni večer Evrovizije, ki letos poteka v švicarskem Baslu, vodita Hazel Brugger in Sandra Studer. Hazel je švicarsko-ameriška pesnica, komičarka in voditeljica, Sandra pa švicarska televizijska voditeljica in pevka, ki je leta 1991 zastopala Švico na tem glasbenem tekmovanju in osvojila peto mesto. V finalnem večeru se jima bo pridružila še tretja voditeljica Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker se bo v finalu Evrovizije pridružila sovoditeljicama Hazel Brugger in Sandri Studer. FOTO: Profimedia icon-expand

Kdo je Michelle Hunziker?

48-letna Michelle je švicarsko-italijanska televizijska voditeljica in nekdanja manekenka. Najbolj znana je po propadlem zakonu z 61-letnim pevcem Erosom Ramazzottijem, s katerim sta pred oltar stopila leta 1998 in bila poročena do leta 2009, čeprav sta se uradno ločila po štirih letih. V času zakona ji je Eros posvetil eno svojih najbolj znanih pesmi, Piu bella cosa, leta 1996 pa se jima je rodila hči Aurora. Njuna ločitev je bila leta zavita v tančico skrivnosti in niti Michelle niti Eros nista želela razkriti razlogov za razhod, molk pa sta pozneje vendarle prekinila.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Moja starša sta se ločila, ko sem bila otrok, z očetom nisem imela nobenega odnosa in mislila sem, da me ne ljubi. Zaradi tega sem bila negotova in sem padla v sekto Bojevniki luči, ki temelji na preteklih življenjih." je pred nekaj leti povedala voditeljica nemškemu Bildu.

Za razpad zakona z Ramazzottijem kriva sekta

Članstvo v sekti ji je prepovedovalo spolne odnose, masturbacijo, pitje alkohola in kajenje, še huje pa je bilo to, da jo je ločila od matere in ji preprečila stik z njo. Dovoljena ji niso bila niti prijateljstva, prenehati pa se je morala ukvarjati tudi z manekenstvom.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Prisilili so me, da sem zapustila modno agencijo, in me prepričali, da jih moram financirati. Morala sem jim dati ves svoj denar, poleg tega pa so mi grozili, da me bodo ubili, če bom zapustila sekto. Rekli so mi, da je moj mož slab zame, čeprav sem ga ljubila," je odkrito priznala. Dodala je, da se je njen zakon z Erosom končal, ko ji je postavil ultimat. "Eros mi je rekel, da moram zapustiti sekto ali pa me bo on zapustil. Izbrala sem sekto," je priznala nekdanja manekenka. O celotni izkušnji je napisala knjigo z naslovom Na videz popolno življenje. Leta 2014 se je poročila s podjetnikom Tomasom Trussardijem, vendar tudi njen drugi zakon ni zdržal dlje kot do leta 2022. Z njim ima dve hčerki, Sole in Celeste.