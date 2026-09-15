Kdo je z modno izbiro najbolj izstopal na letošnjih emmyjih?

Od prvih zvezdniških prihodov na rdečo preprogo pa vse do podelitve zadnjega kipca večera so bile oči oboževalcev širom sveta sinoči uprte tudi v modne izbire slavnih. Na letošnji 78. podelitvi nagrad emmy v Los Angelesu so blestela številna znana imena. Med prvimi je na rdeči preprogi pozornost pritegnila zvezdnica serije Zakon in red: Enota za posebne primere Mariska Hargitay, ki je stavila na zapeljivo rdečo obleko. Kot prva ženska po 15 letih je nato prevzela vodenje podelitve, med katero je zamenjala več oprav, vsem pa je bila skupna brezčasna eleganca.

Mariska Hargitay FOTO: Profimedia

Z videzom, ki je navdušil, je postregla tudi Zendaya, ki se je po rdeči preprogi sprehodila v po meri izdelani kreaciji modne hiše Prada. Prosojna, s kristali bogato okrašena obleka z globokim izrezom je poskrbela za ogromno pozornosti in igralko uvrstila med najbolj opazne zvezdnice večera. V prav tako bleščeči, a na videz povsem drugačni obleki pa je blestela Selena Gomez, ki si je nadela zlato obleko modne hiše Louis Vuitton.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Zendaya Profimedia

Selena Gomez Profimedia

Mariska Hargitay Profimedia

Louisa Jacobson Profimedia

Michelle Pfeiffer Profimedia

Julia Garner Profimedia

Sarah Pidgeon Profimedia

Elle Fanning Profimedia















Z izbranimi modnimi kreacijami sta na svečanem večeru navdušili tudi Louisa Jacobson, ki si je nadela eleganten hlačni kostim modnega oblikovalca Toma Forda, in Nicole Kidman, ki je blestela v prefinjeni beli Chanelovi obleki.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Riz Ahmed Profimedia

Colman Domingo Profimedia

Paul W. Downs Profimedia

Alan Cumming Profimedia

Noah Wyle Profimedia

Paul Anthony Kelly Profimedia

Charlie Hunnam Profimedia











