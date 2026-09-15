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Kdo je z modno izbiro najbolj izstopal na letošnjih emmyjih?

Los Angeles, 15. 09. 2026 08.52 pred 18 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Colman Domingo

Na 78. podelitvi nagrad emmy v Los Angelesu so znana imena znova očarala s svojimi modnimi izbirami. Od prestižnih modnih hiš do drznih krojov, dogodek je postregel z vrhunskimi slogovnimi presežki, ki so zaznamovali letošnji televizijski večer.

Od prvih zvezdniških prihodov na rdečo preprogo pa vse do podelitve zadnjega kipca večera so bile oči oboževalcev širom sveta sinoči uprte tudi v modne izbire slavnih. Na letošnji 78. podelitvi nagrad emmy v Los Angelesu so blestela številna znana imena. Med prvimi je na rdeči preprogi pozornost pritegnila zvezdnica serije Zakon in red: Enota za posebne primere Mariska Hargitay, ki je stavila na zapeljivo rdečo obleko. Kot prva ženska po 15 letih je nato prevzela vodenje podelitve, med katero je zamenjala več oprav, vsem pa je bila skupna brezčasna eleganca.

Mariska Hargitay
Mariska Hargitay
FOTO: Profimedia

Z videzom, ki je navdušil, je postregla tudi Zendaya, ki se je po rdeči preprogi sprehodila v po meri izdelani kreaciji modne hiše Prada. Prosojna, s kristali bogato okrašena obleka z globokim izrezom je poskrbela za ogromno pozornosti in igralko uvrstila med najbolj opazne zvezdnice večera. V prav tako bleščeči, a na videz povsem drugačni obleki pa je blestela Selena Gomez, ki si je nadela zlato obleko modne hiše Louis Vuitton.

Z izbranimi modnimi kreacijami sta na svečanem večeru navdušili tudi Louisa Jacobson, ki si je nadela eleganten hlačni kostim modnega oblikovalca Toma Forda, in Nicole Kidman, ki je blestela v prefinjeni beli Chanelovi obleki.

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Med moškimi, kjer je tudi tokrat prevladovala klasična kombinacija s črnimi suknjiči, sta najbolj izstopala Riz Ahmed v modrih odtenkih in Colman Domingo v ekstravagantni kreaciji modne hiše Valentino.

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