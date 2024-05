Kdo je zaročenka Baby Lasagne, s katero tudi poslovno sodeluje?

V zadnjih tednih so predvsem ljubitelji Evrovizije budno spremljali vsak gib, ki ga je naredil 28-letni Hrvat Marko Purišić , bolj znan kot Baby Lasagna . Pevec, ki je na koncu glasbenega tekmovanja osvojil drugo mesto, pa zasluge za svoj uspeh pripisuje predvsem svoji zaročenki Elizabeti Ružić , ki je njegova tiskovna predstavnica, stilistka in tista, ki skrbi za njegovo podobo na družbenih omrežjih, poroča hrvaški Net.hr.

27-letnica je talentirana umetnica, ki se ukvarja s fotografijo in video produkcijo, stoji pa tudi za videospotom uspešnice Rim Tim Tagi Dim. Z mladim glasbenikom se poznata že več kot tri leta, njuna ljubezenska zgodba pa se je začela, ko je Elizabeta Marku poslala prošnjo za sledenje na družbenem omrežju. "On je bil v skupini, jaz pa sem jih poslušala. Videla sem eno od fotografij in pomislila, da je simpatičen. Odločila sem se ga dodati na Instagramu, takrat pa je tudi on mene opazil," je o začetku njune skupne zgodbe povedala Ružić in razkrila, da sta si kmalu za tem začela dopisovati in se dogovorila za zmenek.