Kdo je zvezdniška simpatija Kim Kardashian?

Tudi zvezdniki imajo svoje zvezdniške simpatije. Da ima svoj seznam, je priznala razvpita zvezdnica Kim Kardashian, ki pa ni želela zaupati, kdo vse je na njem. "Tega ne boste nikoli izvedeli," je za revijo CR Fashion Book povedala Kim, a se na koncu vseeno odločila, da bo razkrila, kdo je na vrhu njenega seznama slavnih. icon-expand John F. Kennedy mlajši je na vrhu seznama zvezdniških simpatij Kim Kardashian FOTO: Profimedia "To je John F. Kennedy mlajši," je zaupala zvezdnica. Njena največja zvezdniška simpatija je torej pokojni sin predsednika Johna F. Kennedyja in Jacqueline Kennedy Onassis, ki je umrl leta 1999 v letalski nesreči. Star je bil 38 let. Drugih zvezdniških simpatij članica klana Kardashian ne želi razkriti, saj se dela sramežljivo. "Zdaj, ko sem samska, želim, da se moje simpatije uresničijo," je povedala v junijski oddaji pri Hailey Bieber. PREBERI ŠE Je Kim Kardashian res sodobna Marilyn Monroe? Da je 42-letnica navdušena nad družino Kennedy, pa pravzaprav ni nobena skrivnost. Lani se je namreč na prireditvi Met Gala s takratnim fantom Petom Davidsonom pojavila oblečena v kontroverzno obleko, ko jo je leta 1962 nosila Marilyn Monroe in v njej predsedniku zapela Vse najboljše. "Ideja se mi je porodila na lanski gala prireditvi, ko sem razmišljala, kako bi bila moja obleka čim bolj ameriška. In kaj je najbolj ameriška stvar? Marilyn Monroe," je takrat povedala resničnostna zvezdnica.