Kdo kopira koga: Jelena Karleuša trdi, da je Ariana Grande 'ukradla' njen stajling

Jelena Karleuša je v svoji objavi na Instagramu označila ameriško glasbenico Ariano Grande in jo obtožila, da je idejo za svoj stajling na letošnjih grammyjih črpala od nje. V preteklosti smo lahko videli, da je za 'krajo' stajlinga obtožila tudi resničnostno zvezdnico Kim Kardashian West.

Srbska glasbenica Jelena Karleuša je velika ljubiteljica mode in unikatnih modnih kosov, ki so ustvarjeni po naročilu. Oktobra 2019 je za srbsko revijo Story pozirala v modni kreaciji oblikovalke Amine Hasanbegović, serijo fotografij in posnetkov s snemalnega seta pa je takrat delila tudi na svojem uradnem Instagram profilu. Slednji je nastavljen kot 'javen', kar pomeni, da lahko njene fotografije vidijo tudi uporabniki Instagrama, ki niso na seznamu njenih sledilcev. Pred nekaj urami je Karleuša ponovno objavila fotografije, ki jih je delila že novembra, a tokrat s pripisom, v katerem je označila ameriško glasbenico Ariano Grande. Slednja se je na podelitvi grammyjev, ki je sinoči potekala v losangeleškem Staples Centru, sprehodila v obleki modnega oblikovalca Giambattista Vallija, po Karleušinem mnenju pa je idejo za stajling 'ukradla' prav njej.

Jelena Karleuša je napisala, da kraja modnega stajlinga ni pravična predvsem do njene modne oblikovalke Amine Hasanbegović. FOTO: Profimedia

''Hej, zdravo @arianagrande. Hvala ti, naslednji, naslednji (smeh). OK je, če imaš enako obleko kot jaz v reviji Story oktobra 2019, a če gre za kos, ki je bil izdelan po meri ...,'' je začela Karleuša in nadaljevala : ''Razumem, da se je pod Arianino obleko podpisal G. Valli, zato je vse skupaj samo še bolj smešno. Ni OK, pa ne zaradi mene, ampak zaradi Amine Hasanbegović, ki je kreirala 'original'.''

Prek Instagrama se je oglasila tudi srbska revija Story, ki je v svoji objavi delila tako Arianino kot Jelenino fotografijo in nekoliko bolj diskretno zapisala: ''Ali vas stajling Ariane Grande s podelitve grammyjev spominja na stajling Jelene Karleuše, ko je pozirala za naslovnico revije Story?''

Čeprav je bila Ariana označena v Jelenini objavi, zadeve zaenkrat ni komentirala.

Ameriška glasbenica se na obtožbe zaenkrat ni odzvala. FOTO: Profimedia