Kdo od zvezdnikov je na strani Trumpa in kdo podpira Harrisovo?

Bolj ko se bliža volilni dan, bolj ko so ankete tesne, bolj si predsedniška kandidata prizadevata za vsak glas. In pri tem skušajo s svojo priljubljenostjo pomagati tudi zvezdniki. Tako so se ob Kamali Harris na odru že zvrstila znana imena, kot so Beyonce, Jennifer Lopez, Bruce Springsteen, Taylor Swift, mnogi drugi zvezdniki pa podporo izražajo na družbenih medijih.