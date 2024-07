Kdo od zvezdnikov se je udeležil letošnjega finala v Wimbledonu?

Ljubitelji tenisa nikakor ne zamudijo priložnosti, da si vsako leto ogledajo finalni obračun turnirja Wimbledon. Nič drugače ni bilo niti letos, ko je zaključno dejanje med Novakom Đokovićem in Carlosom Alcarazom privabilo številne znane obraze. Koga vse je bilo mogoče opaziti na tribuni?

Iz kraljeve tribune so si teniški dvoboj z navdušenjem ogledali igralci Tom Cruise, Benedict Cumberbatch, Julia Roberts, Aaron Taylor-Johnson z ženo, režiserko Sam Taylor-Johnson, Courteney Cox, Paul Mescal, Glenn Close, Pierce Brosnan, Naomi Campbell, Zendaya in še mnogi drugi.

Princesa Catherine skupaj s hčerko in sestro na finalu Wimbledona

Seveda pa je največ pozornosti požela princesa Catherine, ki se je drugič po razkritju diagnoze pojavila v javnosti. Ob prihodu na stadion so jo pozdravili z bučnim aplavzom in stoječimi ovacijami. Je pa 43-letnici družbo delala tudi sestra Pippa Middleton in hčerka princesa Charlotte, ki se je kasneje tudi skupaj z mamo, ki je podelila pokal zmagovalcu turnirja, družila z 21-letnim Alcarazem.