V Hollywoodu so podelili televizijske nagrade emmy in če so največ pozornosti medijev naslednji dan prejeli nagrajenci in nagrajenke, je tuje medije polnil še nekdo. Zeleni goblin. Kdo se je torej skrival za masko, ki je pritegnila toliko pozornosti na svečani podelitvi?

Medtem ko so zvezdniki in zvezdnice za podelitev televizijskih nagrad emmy nadeli elegantne večerne toalete, je ena izmed povabljenk izbrala drugačno taktiko. Kraljica preobleke Princess Poppy, ki je del zasedbe aktualne sezone tekmovalnega šova RuPaul's Drag Race, šova, v katerem kraljice preobleke v raznih izzivih tekmujejo za krono, denarno nagrado in naziv zmagovalke šova, je namreč na prireditev prišla oblečena v zelenega goblina.

Kdo se je skrival za masko zelenega goblina na podelitvi emmyjev? FOTO: AP icon-expand

In zakaj se je za takšno potezo odločila?"Želela sem narediti ravno nasprotno od tega, kar se pričakuje od nekoga, ki gre na takšen dogodek. Stvari sem želela obrniti na glavo. Hotela sem biti tako šokantna, da so se ljudje morali obrniti in me pogledati," je dejala kraljica preobleke, ki je skupaj z zasedbo šova osvojila kipca v kategoriji najboljši resničnostni šov.

Zasedba tekmovalnega šova RuPaul's Drag Race FOTO: AP icon-expand