Kdo so bili najbolje oblečeni zvezdniki podelitve grammyjev?

V Los Angelesu so podelili 67. nagrade grammy, ki veljajo za najprestižnejše v svetu glasbe. Slavila je Beyonce, ki se je z albumom leta zapisala v zgodovino kot izvajalka z največ prestižnimi kipci in nominacijami zanje, ob glasbi pa je bila pomembna tudi moda, saj so zvezdniki še pred samo prireditvijo stopili na rdečo preprogo in se nastavili fotografskim objektivom.

Taylor Swift, Cardi B, Miley Cyrus in nekateri drugi zvezdniki so bili med tistimi, ki so obveljali za najbolje oblečene na rdeči preprogi na podelitvi glasbenih nagrad grammy. Fotografskim bliskavicam so se nastavili tako glasbeni izvajalci, ki so bili med nominiranci, tisti, ki so na koncu slavili, kot tudi povabljeni hollywoodski zvezdniki, ki so prišli navijat za svoje glasbene kolege.

Sabrina Carpenter FOTO: Profimedia icon-expand

Po nedavnih požarih, ki so z ognjenimi zublji pred seboj požirali domove in podjetja v Mestu angelov, prizanašali pa niso niti najbolj znanim in bogatim, je prireditev potekala tudi v znamenju zbiranja donacij za obnovo in pomoč prizadetim. Kot poročajo ameriški mediji, je bila zato prireditev v nekoliko bolj turobnem vzdušju, a še vedno polna glamurja in visoke mode.

Sabrina Carpenter, ki je osvojila dva zlata kipca, je blestela v svetlo modri dolgi obleki, nekateri pa so se pošalili, da to ni obleka, po kateri bi si katera koli ženska želela razliti svoj espresso. Izvajalka leta nove generacije je postala Chappell Roan, za podelitev pa je izbrala vintage videz – obleko rumenih in modrih barv Jeana-Paula Gaultierja, ki jo je navdihnila upodobitev baletnih plesalcev umetnika Edgarja Degasa, celoten videz pa je dopolnila z vpadljivimi ličili.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia















Olivia Rodrigo icon-picture-layer-2 1 / 9