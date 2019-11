Kdo so najbolje plačani zvezdniki turških serij in koliko zaslužijo?

Zvezdniki in zvezdnice turških serijah služijo mastne denarce. Nekateri si po snemanju ene serije brez težav lahko privoščijo razkošno vilo na obalah Bosporja. Zanimivo je, da igralke glede na zaslužek močno zaostajajo za svojimi igralskimi kolegi, ki imajo tudi do trikrat večjo plačo. Preverite, kateri so največji zaslužkarji.

Igralski poklic prinaša določeno slavo … in nekaterim tudi zajetne dobičke. V zadnjih letih je Turčija postala ena največjih izvoznic lastne produkcije, njihove napete ljubezenske zgodbe pa lahko ljubitelji tega žanra spremljajo v več kot 70 državah po celem svetu. Igralci in igralke, ki v serijah nastopajo v glavnih vlogah, lahko že čez noč obogatijo, saj se njihovi honorarji na epizodo (ta je v povprečju dolga dve uri) gibljejo krepko čez 10.000 evrov. Tamkajšnji producenti so že zdavnaj spoznali, da poleg razkošne produkcije k gledanosti serije veliko pripomoreta tudi mladost in lepota glavnega igralskega para, zato so nekatere igralce 'potegnili' kar iz modnih brv in jih vpeljali v svet igre ter jih tako s pomočjo različnih igralskih delavnic usposobili za delo. Ste vedeli, da nekateri zvezdniki niso nikoli prestopili praga akademije za igro? Burak po zaslužku daleč pred vsemi Trenutno najbolje plačani igralec je 34-letni Burak Özçivit. Ta je svojo kariero začel kot maneken, diplomiral je na Akademiji za likovno umetnost, njegov hobi pa je fotografija. Znan je postal po vlogi Malkocogluja Balija Beya v serijiSulejman Veličastni (Muhtesem Yüzyil), svetovno slavo pa je okusil zahvaljujoč uspešnici Moja boš (Kara Sevda). Prišel je že tako daleč, da si sam določi honorar. Nedavno je podpisal pogodbo za zgodovinsko serijo Kuruluş Osman, pri kateri bo za posamezno epizodo prejel okrog 45.590 evrov. Pogodbo je podpisal za pet let in se ob tem zavezal, da v tem času ne bo snel ničesar drugega.

Buraku se seveda lahko smeji ob pogledu na bančni račun. FOTO: Miro Majcen

Buraku po zaslužku sledi 29-letni Çagatay Ulusoy, ki smo ga pri nas letos spoznali v vlogi Emirja v serijiDekle z imenom Feriha. Za svoje delo je na epizodo dobil okrog20.113 evrov. Pred enim letom je podpisal pogodbo za Netflixovo serijo The Protector, kjer pa so zneski še višji. Za eno epizodo, ki je dolga 40 minut, dobi skoraj 80.000 evrov, tako bo po poročanju turških medijev za vse štiri sezone v žep pospravil približno 2.682.000 evrov. Kljub lepemu znesku pa naj bi bilo to za Netflixove standarde dokaj skromno, saj nekateri igralci dobijo tudi do trikrat več od Çagataya.

Çagatay Ulusoy FOTO: POP TV

Medtem ko 35-letni Kıvanç Tatlıtuğ, ki smo ga na POP TV pred leti spremljali v seriji Prepovedana ljubezen (Aşk-ı Memnu)in laniv seriji Ukradena preteklost (Cesur ve Guzel), je za serijo Kuzey Güney na epizodo dobil okrog 28.805 evrov.

Vloga najslavnejšega sultana na svetu Selejmana Veličastnega je danes 49-letnemu igralcu Halitu Ergençuprinesla okrog 29.500 evrov na epizodo. Enak znesek na epizodo bo za novo kostumirano melodramo o sultanu Mehmedu II. Osvajalcuzaslužil 45-letni Kenan Imirzalıoğlu, zvezdnik serije Ezel, ki smo jo leta 2011 lahko gledali na BRIO. Ženske v turških serijah zaslužijo manj kot moški Kar se tiče zaslužka turške igralke za zdaj zaostajajo od svojih kolegov. Producenti so namreč bolj naklonjeni moškim, a trenutno najbolje kaže 35-letni igralki Beren Saat, ki velja za najbolj plačano turško igralko.

Beren Saat FOTO: Profimedia

Beren Saat, zvezdnica serije Fatmagül'ün Suçu Ne?in Prepovedana ljubezen (Aşk-ı Memnu),že več let velja za zelo priljubljeno turško igralko. Njen honorar se je iz približno 12.000 evrov na epizodo skoraj podvojil, saj zdaj znaša okrog 20.100 evrov. Poleg igralskega talenta pa služi tudi na račun svojega videza, saj nastopa v različnih reklamnih kampanjah.

Hazal Kaya in njen mož Ali Atay FOTO: Profimedia

Znesek honorarja lahko izbere tudi 28-letna Hazal Kaya, ki smo jo še do nedavnega lahko gledali v seriji Dekle z imenom Feriha. Zadnjih nekaj let je v igralskem svetu nizala uspeh za uspehom, kar jo je stalo tudi zdravja. Po koncu snemanja serije Dekle z imenom Feriha leta 2012 je zbolela za sladkorno boleznijo, kar ji je povzročilo prebavne težave in povečanje telesne teže. Nato je ugotovila, da mora narediti nekaj sprememb. Zato je izbirala takšne vloge, ki je niso preveč utrudile. Ampak na nobeno snemanje zdaj niti ne pride, če na epizodo ne dobi vsaj 20.100 evrov.

Bergüzar Korel FOTO: Profimedia

Dobrih 12.000 evrov na epizodo dobi 37-letna Bergüzar Korel, ki je zaslovela z vlogo Šeherezade v seriji 1001 noč.

Tuba Büyüküstün FOTO: Profimedia

Z enakim zneskom se lahko pohvalita tudi 37-letnaTuba Büyüküstün in 36-letna Meryem Uzerli, ki jo je kot sultankoHurem v seriji Sulejman veličastni (Muhtesem Yuzyil) vzljubil cel svet. A zanjo je bil honorar premajhen, zato je postavila pogoj: če jo producenti želijo obdržati v seriji, ji morajo plačati dvakrat večji honorar. Na koncu ga ni dobila in tako je v 4. sezoni ni bilo več.

Meryem Uzerli FOTO: Profimedia

V tistem času so krožile govorice, da je serijo res zapustila zaradi denarja, nekateri mediji pa so poročali, da je trpela za sindromom izgorelosti ter da se je za to zatekla k zdravljenju na kliniko v Berlin. Njen takratni izbranec Can Ateş ji je stopil v bran in za turške medije dejal, da so pravi razlog njenega odhoda zdravstvene težave.