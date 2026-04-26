Kdo so nekdanji zvezdniški pari, ki so po razhodu ostali prijatelji?

Čeprav konec zveze predstavlja težko odločitev, pogosto pa se zveze v Hollywoodu končajo na boleč in celo grd način, je nekaterim nekdanjim zvezdniškim parom uspelo tudi po razhodu z bivšimi ohraniti dober in spoštljiv odnos. Eden najbolj znanih nekdanjih parov, ki je po razhodu ostal v prijateljskem odnosu, sta igralka Gwyneth Paltrow in pevec Chris Martin, ki imata skupaj dva otroka. Razšla sta se po desetletju, ko se je zvezdnica leta 2018 poročila s sedanjim možem, pa sta bila na njuni poroki tudi oba bivša partnerja mladoporočencev. To pa ni edini primer. Kdo so torej zvezdniki, ki so z nekdanjimi partnerji tudi po koncu zveze v prijateljskem odnosu?

Brad Pitt in Jennifer Aniston

Brad Pitt in Jennifer Aniston sta se poročila julija 2000, le pet let pozneje pa sta se razšla. V letih, ki so sledila, sta oba v javnosti drug o drugem govorila spoštljivo, leta 2020 pa so ju na podelitvi nagrad SAG, kjer sta oba slavila, fotografi v zaodrju ujeli v objektive, ko sta se držala za roke in nasmejana klepetala.

Vir blizu nekdanjega para je za People takrat povedal: "Jen je bila vesela za Brada." Hkrati je zanikal govorice, da sta obudila zvezo: "Sta prijatelja in sta srečna drug za drugega. Vesela je, da je Brad nazaj v njenem življenju kot prijatelj in to je vse."

Ben Affleck in Jennifer Garner

Ben Affleck in Jennifer Garner sta bila poročena celo desetletje, ko sta se leta 2015 razšla, skupaj pa imata tri otroke: Violet, Seraphino in Samuela. Kljub razhodu pa sta nekdanja zakonca ostala v dobrih odnosih in še naprej podpirata drug drugega. Režiser in igralec je nedavno nekdanjo ženo pohvalil, kako dobra mama je in da lahko tako uspešno skupaj vzgajata njune otroke.

"Srečo imam, da je Jennifer Garner tako dobra partnerka, s katero še naprej skupaj vzgajava otroke. Je čudovita in dobra mama in skupaj zelo dobro delujeva," je dejal v intervjuju za GQ marca 2025.

Bruce Willis in Demi Moore

Bruce Willis in Demi Moore sta se zapletla v strastno romanco, ki sta jo leta 1987 potrdila s poroko. Razšla sta se leta 2000, kljub temu pa sta se še naprej v javnosti pojavljala skupaj, s hčerkami pa so ostali vedno povezana družina.

Njuna najstarejša hči Rumer je leta 2021 za People povedala, kako je prijateljstvo njenih staršev vplivalo na njeno odraščanje: "Zelo sem hvaležna, da sta se moja starša tako potrudila, da se mi ni bilo nikoli treba odločati med njima. Imam veliko prijateljev, katerih starši so se že zgodaj ločili, jaz pa sem opazovala njihove starše, ki so jih ščuvali proti drugemu in so morali izbirati, s kom bodo šli na počitnice. Meni tega ni bilo nikoli treba, za kar sem zelo hvaležna, saj sta moja starša na prvo mesto postavila družino." Moore nekdanjemu možu stoji ob strani tudi po diagnozi demence, ki so mu jo postavili leta 2023. Kmalu za tem je vir blizu družine za People povedal, da si je družina bližje kot kdaj prej.

Courteney Cox in David Arquette

Courteney Cox in David Arquette sta postala ikonični par 90. let prejšnjega stoletja, potem ko sta se spoznala med snemanjem filma Krik. Par se je pred četrtim nadaljevanjem franšize, ki sta ga posnela kot par, razveselil hčerke, razšla pa sta se leta 2011. Kljub temu da nista bila več romantično povezana, sta ostala v prijateljskem odnosu.

"Je moja najljubša oseba na svetu. Je moj najboljši prijatelj, ne glede na to, kaj se bo zgodilo v prihodnje," je leto pozneje v izjavi za People povedala zvezdnica, ki je nekdanjega partnerja podpirala tudi med njegovim sodelovanjem v šovu Zvezde plešejo. Da sta najboljša prijatelja, je leta 2013 dejal tudi Arquette: "Rad jo imam, je čudovita oseba."

Sarah Silverman in Jimmy Kimmel

Sarah Silverman in Jimmy Kimmel sta bila pet let eden najbolj znanih zabavnih parov v Hollywoodu, preden sta se leta 2008 razšla. Njuno prijateljstvo se je razvilo sčasoma, komik in voditelj pa je leta 2019 priznal: "Zagotovo je trajalo nekaj časa, da sva po razhodu postala prijatelja. Nikoli ni prišlo do tega, da drug drugega ne bi marala ali se celo sovražila, a je zagotovo minilo nekaj časa, da sva bila drug ob drugem dovolj sproščena, da sva spet postala prijatelja."

Nina Dobrev in Ian Somerhalder

Igralca Nina Dobrev in Ian Somerhalder sta se spoznala med snemanjem serije Vampirski dnevniki, nato pa sta romanco z malih ekranov prenesla v resnično življenje in bila par med letoma 2010 in 2013.

Dobrev je vztrajala, da je bil njun razhod sporazumen in brez drame, nekdanji par pa se je zavzel, da je ohranil prijateljski in profesionalen odnos. "Nisva se razšla, ker bi se zgodilo kaj slabega ali zato, ker med nama ni bilo več ljubezni in prijateljstva. Rada ga imam, najino prijateljstvo pa je še vedno močno. Je čudovit in mar mi je zanj," je pred leti povedala za E! News.

Lenny Kravitz in Lisa Bonet

Lenny Kravitz in Lisa Bonet sta bila eden najbolj priljubljenih hollywoodskih parov 80. let. Leta 1987 sta se poročila, leto pozneje pa dobila hčerko. Razšla sta se tri leta pozneje, pevec pa je večkrat javno izrazil hvaležnost za čas, ki sta ga preživela skupaj.

