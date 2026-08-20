Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Kdo so partnerke in žene košarkarjev Lakersov, ki so na obisku v Sloveniji?

Ljubljana, 20. 08. 2026 17.36 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
K.Z.
Austin Reaves

Slovenija gosti enega od najbolj odmevnih obiskov športnikov v zgodovini. Luka Dončić je ekipo Los Angeles Lakers povabil v svojo domovino, kjer bodo skupaj trenirali, nekaj časa pa bodo namenili tudi zabavi. Njihovi dnevi tako ne bodo le delovni, temveč tudi dopustniško obarvani, kdo pa jih v tem času čaka doma?

14 članov ekipe Los Angeles Lakers bo v naslednjih dneh v Sloveniji treniralo, se sproščalo ob golfu, uživalo ob naši kulinariki in se tudi zabavalo. Zvezdniki franšize NBA bodo pri nas ostali le nekaj dni, njihovo potovanje na drugo stran Atlantika pa je namenjeno predvsem druženju in medsebojnemu povezovanju.

Kdo jih v tem času čaka doma?

Austin Reaves in Jenna Barber sta skupaj že od srednješolskih let. 26-letnica je po srednji šoli šla na fakulteto, kjer se je izobraževala za kiropraktičarko, sicer pa o njej javno ni veliko znanega.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Walker Kessler in Abbie Stockard sta se julija 2026 zaročila. Stockardova je nekdanja miss Amerike 2025 in nekdanja plesalka. 24-letnica je bila prej okronana za miss Alabame 2024, s čimer je postala četrta ženska iz Alabame, ki je dobila ta naziv.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bronny James je v zvezi s Parker Whitfield, s katero sta na družbenih omrežjih objavljala tudi skupne fotografije. Parkerjeva je sicer hči hollywoodske producentke Salli Richardson-Whitfield in igralca Dondréja Whitfielda.

Parker in Bronny James
Parker in Bronny James
FOTO: Instagram

Dalton Knecht naj bi bil v zvezi z Olivio Liv Walker. Vplivnica, ki je bila tekmovalka šova Otok ljubezni, je pred časom povedala, da je v zvezi s profesionalnim športnikom, njegove identitete pa ni javno razkrila.

Preberi še Anamaria naj bi zahtevala 34 milijonov in manj dni, ko sta hčerki z Dončićem

Tudi naš Luka Dončić velja trenutno za samskega, saj sta se z Anamario Goltes v začetku leta razšla. Par ima dve hčerki, trenutno pa bijeta bitko za skrbništvo nad njima in delita skupno premoženje.

los angeles lakers žene partnerke luka dončić

Madonna z družino praznovala svoj 68. rojstni dan

Post Malone ponovno zaročen, za prstan naj bi odštel pravo bogastvo

24ur.com Kdo si najbolj mane roke ob obisku Dončićevih Lakersov v Sloveniji?
24ur.com Odštevanje do 'team bondinga' Lakersov: 'Najboljše ekipe so tudi povezane'
24ur.com Kaj bodo v Sloveniji počeli Dončić in Lakersi?
24ur.com Lakersi v Ljubljani, pred hotelom tudi Dončić
24ur.com Lakersi prihajajo v Ljubljano: kakšen program je pripravil Dončić?
24ur.com Od ribolova do golfa: obisk košarkarjev priložnost za promocijo Slovenije
24ur.com Kam bodo na počitnice odšli slovenski olimpijci?
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hud Robin
20. 08. 2026 19.21
Boli me qric. Če ne smeš burke komentirat, me tudi to ne zanima. Svoboda izražanja mnenj samo za Dončiča in vreme ?
Odgovori
0 0
Perovskia
20. 08. 2026 19.00
A so usi zdravi so. No to je to
Odgovori
+0
1 1
papaleja .
20. 08. 2026 18.38
Se nič bolj pametnega ne dogaja kot pa lakersi?? 100 člankov!!!
Odgovori
+4
6 2
Morskadeklica123
20. 08. 2026 18.36
Tipične Američanke: pretirano dolgi lasje, snežno beli zobje z luskami in pika na i - kapa na šilt! 😬
Odgovori
+4
5 1
geemale
20. 08. 2026 18.53
... pa tisti brenčeči glasovi ki jih zvečer slišim na drugo stran Ljubljanice pa še čez park
Odgovori
-1
0 1
Veščec
20. 08. 2026 18.09
madona,4 dni bodo pa že potrpeli no,pa to
Odgovori
+3
3 0
Slovenska pomlad
20. 08. 2026 18.05
Fakulteta za kiropraktiko....!?? To bi moral Jambrek na svojih fakultetah za ljudi s posebnimi potrebami ponuditi.
Odgovori
+1
2 1
Amor Fati
20. 08. 2026 17.51
Tle so vazni samo milijoni. Razen seveda pri Austinu.
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
Portal
Večina staršev na to pozabi: otroška soba lahko močno vpliva na uspeh v šoli
Nekoč zgled zdrave prehrane, danes v boju z otroško debelostjo
Nekoč zgled zdrave prehrane, danes v boju z otroško debelostjo
Tako velika sta že sinova Justina Timberlaka
Tako velika sta že sinova Justina Timberlaka
Zakaj starše danes tako skrbi za varnost otrok?
Zakaj starše danes tako skrbi za varnost otrok?
zadovoljna
Portal
Po treh porodih in veliki življenjski spremembi: Meghan Trainor navdušila v bikiniju
25-letna vplivnica pridržana zaradi suma izdelave in prodaje pornografskega gradiva na spletu
25-letna vplivnica pridržana zaradi suma izdelave in prodaje pornografskega gradiva na spletu
Policisti šokirani nad vedenjem fanta Hayden
Policisti šokirani nad vedenjem fanta Hayden
Pozabite na črne balerinke, bordo barva osvaja jesen
Pozabite na črne balerinke, bordo barva osvaja jesen
vizita
Portal
Niso ne jajca ne slanina: zdravnik razkriva, kaj najhitreje zvišuje raven holesterola in kaj je lahko usodno za zamaščena jetra
Kaj pomenijo povišani levkociti v vaši krvni sliki?
Kaj pomenijo povišani levkociti v vaši krvni sliki?
Hipokalcemija: Prepoznajte tihe znake in simptome pomanjkanja kalcija
Hipokalcemija: Prepoznajte tihe znake in simptome pomanjkanja kalcija
Tri napake pri telovadbi, ki kratijo vaš nočni počitek
Tri napake pri telovadbi, ki kratijo vaš nočni počitek
cekin
Portal
'Nočem delati do konca življenja': izjava 16-letnice razdelila splet
Pomembni datumi za upokojence do konca leta 2026
Pomembni datumi za upokojence do konca leta 2026
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
Finančni zmenki osvajajo pare: lahko 30 minut na mesec reši vajino zvezo?
Finančni zmenki osvajajo pare: lahko 30 minut na mesec reši vajino zvezo?
moskisvet
Portal
Poročila se je s Turkom, družina je bila proti: Ko ga je pripeljala domov, jih je čakalo presenečenje
Vsi so ga gledali: Američana v Benetkah prekršila strogo pravilo
Vsi so ga gledali: Američana v Benetkah prekršila strogo pravilo
Nihče ni pričakoval tega: Harry in Meghan se po šestih letih vračata v Veliko Britanijo
Nihče ni pričakoval tega: Harry in Meghan se po šestih letih vračata v Veliko Britanijo
V Dolomitih ponoreli za krofi: vplivneži iz mirne gorske koče naredili turistično mravljišče
V Dolomitih ponoreli za krofi: vplivneži iz mirne gorske koče naredili turistično mravljišče
dominvrt
Portal
Na jesenski vrt ne čakajte do septembra: to lahko posejete že avgusta
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
Videti je nedolžno, a pri tem priljubljenem zelišču velja nekaj previdnosti
Videti je nedolžno, a pri tem priljubljenem zelišču velja nekaj previdnosti
Iz nekdanjega vodnega rezervoarja ustvarili dom, ki jemlje dih
Iz nekdanjega vodnega rezervoarja ustvarili dom, ki jemlje dih
okusno
Portal
Okusno kosilo v 10 minutah: skrivnost recepta, ki je čez noč postal svetovni hit
Razkrivamo recept: edinstvena torta, ki bo letos uradna sladica priljubljenega festivala
Razkrivamo recept: edinstvena torta, ki bo letos uradna sladica priljubljenega festivala
Ne za juho ali omako: zrele paradižnike raje uporabite za odlično brezmesno kosilo
Ne za juho ali omako: zrele paradižnike raje uporabite za odlično brezmesno kosilo
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
voyo
Portal
Blanca
Dekliščina
Dekliščina
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Območje brez signala
Območje brez signala
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907