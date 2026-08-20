Kdo so partnerke in žene košarkarjev Lakersov, ki so na obisku v Sloveniji?

14 članov ekipe Los Angeles Lakers bo v naslednjih dneh v Sloveniji treniralo, se sproščalo ob golfu, uživalo ob naši kulinariki in se tudi zabavalo. Zvezdniki franšize NBA bodo pri nas ostali le nekaj dni, njihovo potovanje na drugo stran Atlantika pa je namenjeno predvsem druženju in medsebojnemu povezovanju.

Kdo jih v tem času čaka doma?

Austin Reaves in Jenna Barber sta skupaj že od srednješolskih let. 26-letnica je po srednji šoli šla na fakulteto, kjer se je izobraževala za kiropraktičarko, sicer pa o njej javno ni veliko znanega.

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Walker Kessler in Abbie Stockard sta se julija 2026 zaročila. Stockardova je nekdanja miss Amerike 2025 in nekdanja plesalka. 24-letnica je bila prej okronana za miss Alabame 2024, s čimer je postala četrta ženska iz Alabame, ki je dobila ta naziv.

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Bronny James je v zvezi s Parker Whitfield, s katero sta na družbenih omrežjih objavljala tudi skupne fotografije. Parkerjeva je sicer hči hollywoodske producentke Salli Richardson-Whitfield in igralca Dondréja Whitfielda.

Parker in Bronny James FOTO: Instagram

Dalton Knecht naj bi bil v zvezi z Olivio Liv Walker. Vplivnica, ki je bila tekmovalka šova Otok ljubezni, je pred časom povedala, da je v zvezi s profesionalnim športnikom, njegove identitete pa ni javno razkrila.