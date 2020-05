Kdo so slavni otroci slavnih staršev

Od Dakote Johnson in Kate Hudson do Lily-Rose Depp in sester Hadid. Kdo so otroci slavnih staršev, ki so dosegli ali celo presegli njihovo slavo. Mnogi od njih so bili prepuščeni sebi in svojim sposobnostim ter tako dokazali, da so bolj kot zveze in poznanstva pomembni geni in strast do poklica, ki je v družini.

Lily-Rose Depp 21-letnica je hči slavnega igralca Johnnya Deppa in Vanesse Paradis. Muza modne hiše Chanel je močno povezana z veščinami, ki so blizu očetu in mami. Njuni geni so poskrbeli za kombinacijo, pri kateri Lily-Rose blesti v manekenstvu, petju, polni pa se tudi njen igralski rezime. Pred kratkim je požela dobre kritike za vlogo v filmu The king, kjer je zaigrala ob nekdanjem fantu Timothéeju Chalametu, v postprodukciji pa so trenutno še trije filmi, v katerih se pojavlja. Lily-Rose Depp ima igralske, pevske in manekenske gene. FOTO: Profimedia Lily je o svojih starših povedala: ''Priznati moram, da niso bili prav strogi. Vedno so mi zaupali in verjeli, da bom neodvisna ter stala za svojimi odločitvami. V resnici nisem imela ničesar, proti čemur bi se lahko upirala.''Poudarila je, da se ji zdi najpomembneje, da v svoji družini najdeš dobro podporo, ki te občasno prizemlji, kot so njo starši. Zoë Kravitz Hči Lise Bonet in Lennyja Kravitza se je ukvarjala z manekenstvom ter igro leta in leta ter se celo pojavila v filmih X-Men ter Pobesneli Max. A njena kariera se je strmo povzpela šele z vlogo v nadaljevanki Big little lies. To je vodilo do vloge v filmu Batman ter nastopa seriji High fidelity,televizijske adaptacije filma z Johnom Cusackom. Zoe Kravitz je kombinacija rockerskega očeta in mame, ki je prekaljena igralka. FOTO: Profimedia Kate Hudson Zdaj mama treh otrok je potomka slovite igralkeGoldie Hawn. Nominacijo za nagrado oskar si je prislužila z vlogo v filmu Skoraj popularni, kar ji je tlakovalo pot do vlog v romantičnih komedijah. Trenutno se posveča družini in svojemu podjetju, ki se ukvarja s prodajo športnih oblačil. Kate Hudson izredno spominja na svojo mamo Goldie Hawn. FOTO: Profimedia To so še nekatera od znanih imen, ki so odraščala ob slavnih starših: FOTO: Profimedia